APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:06, 30 Июля 2020 109
22:03, 29 Июля 2020 313
18:32, 29 Июля 2020 343
16:55, 29 Июля 2020 945
14:26, 29 Июля 2020 391
14:16, 29 Июля 2020 379
13:36, 29 Июля 2020 816
12:41, 29 Июля 2020 384
11:36, 29 Июля 2020 356
20:26, 28 Июля 2020 788
20:02, 28 Июля 2020 676
20:00, 28 Июля 2020 790
18:50, 28 Июля 2020 549
17:52, 28 Июля 2020 459
14:50, 28 Июля 2020 604
14:03, 28 Июля 2020 628
11:46, 28 Июля 2020 537
20:37, 27 Июля 2020 705
20:19, 27 Июля 2020 743
19:51, 27 Июля 2020 630
18:39, 27 Июля 2020 587
17:00, 27 Июля 2020 777
16:49, 27 Июля 2020 773
16:38, 27 Июля 2020 619
15:52, 27 Июля 2020 658

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

106
12:06, 30 Июля 2020
Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
Глава государства Аслан Бжания проведет ряд встреч в столице России.

Сухум. 30 июля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия отбыл с рабочим визитом в Москву.


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика