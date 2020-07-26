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Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
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12:06, 30 Июля 2020
Глава государства Аслан Бжания проведет ряд встреч в столице России.
Сухум. 30 июля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия отбыл с рабочим визитом в Москву.
Сухум. 30 июля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия отбыл с рабочим визитом в Москву.
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