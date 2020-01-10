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Пресс-служба Президента: решение ЦИКа о проведении повторных выборов Президента было принято на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии
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14:04, 12 Января 2020
Заявление пресс-службы Президента РА.
Сухум. 12 января. Апсныпресс. Пресс-служба Президента Абхазии распространила заявление:
«Решение Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия о проведении 22 марта с.г. повторных выборов Президента Республики Абхазия было принято на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия.
Как ранее отмечалось, принятие решения Верховным судом Республики Абхазия происходило на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей Верховного суда Республики Абхазия.
Решение о проведении повторных выборов Президента Республики Абхазия, принятое в развитие незаконного вердикта Кассационной коллегии, отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране.
Заявляем, что не согласны с данным решением и будем его обжаловать в установленном законом порядке».
Сухум. 12 января. Апсныпресс. Пресс-служба Президента Абхазии распространила заявление:
«Решение Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия о проведении 22 марта с.г. повторных выборов Президента Республики Абхазия было принято на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия.
Как ранее отмечалось, принятие решения Верховным судом Республики Абхазия происходило на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей Верховного суда Республики Абхазия.
Решение о проведении повторных выборов Президента Республики Абхазия, принятое в развитие незаконного вердикта Кассационной коллегии, отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране.
Заявляем, что не согласны с данным решением и будем его обжаловать в установленном законом порядке».
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