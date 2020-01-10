Пресс-служба Президента Абхазии: вынесенное Кассационной коллегией решение будет обжаловано в порядке надзора в Президиум Верховного суда РА

Сухум. 10 января. Апсныпресс. Пресс-служба Президента Абхазии сделала заявление по поводу принятого решения Кассационной коллегии Верховного суда.



В заявлении говорится:



«Кассационной коллегией по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия вынесено кассационное определение, на основании которого отменено решение Верховного суда Республики Абхазия от 20 сентября 2019 года и принято по делу новое решение, которым административное исковое заявление экс-кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии РА о признании незаконным и недействительным Решения об итогах выборов Президента Республики Абхазия удовлетворено.

Считаем необходимым заявить, что данное определение вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране.



Принятие решения происходило на фоне погромов в комплексе правительственных зданий, захвата Администрации Президента и фактического осадного положения здания Верховного суда. При таком давлении говорить о том, что у Верховного Суда РА были условия для вынесения объективного решения, не приходится. Только рассмотрение Президиумом Верховного суда жалобы в порядке надзора, без какого-либо давления будет способствовать нормализации обстановки в стране в рамках правового поля.

Сообщаем, что вынесенное Кассационной коллегией Верховного суда РА решение нами будет обжаловано в порядке надзора – в Президиум Верховного суда Республики Абхазия, так как вынесено с грубыми нарушениями действующего законодательства.



Основными требованиями А. Квициниа, на основании которых было обжаловано решение Верховного суда РА от 20.09.2019 г. и изложенных в его кассационной жалобе являлись:

– незаконный состав суда, а именно, что при формировании состава суда Председателем Верховного суда РА были нарушены требования действующего законодательства, в результате чего был сформирован незаконный состав суда, что в любом случае влечет отмену принятого судебного акта;

– нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения, а именно, при разрешении заявления Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия А. Шакрыл, что является основанием для отмены решения суда первой инстанции;

– принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, т. е. не привлечение Уполномоченного по правам человека в РА является незаконным и влечет отмену решения суда и другие.

В соответствии с действующим законодательством суд кассационной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Статья 301 Кодекса РА об административном судопроизводстве регламентирует основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке.



Доводы, изложенные в кассационной жалобе А. Квициниа: незаконный состав суда, нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения и принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, относятся к части 5 статьи 301 Кодекса РА об административном судопроизводстве, которая регламентирует основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае, что в соответствии со статьей 300 Кодекса РА об административном судопроизводстве предусматривает, что кассационная инстанция отменяет решение суда первой инстанции и направляет дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе судей.

В силу предусмотренных норм процессуального закона кассационная инстанция, действующая в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, не имела законных оснований для принятия по указанному административному делу нового решения и признавать итоги выборов Президента РА несостоявшимися и недействительными.

В связи с чем убеждены, что Кассационное определение Кассационной коллегией по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда РА, как говорилось выше, не является законным и обоснованным, нарушает единообразие в толковании и применении судами норм процессуального права, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав».