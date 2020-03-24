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Пресс-служба МВД РА: в связи с госпитализацией гражданки Хецуриани, круг лиц, контактировавших с ней, находится в режиме строгого карантина
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14:28, 31 Марта 2020
Хецуриани госпитализирована с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Пресс-служба МВД Абхазии дала комментарий.
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Пресс-служба МВД РА прокомментировала правовой статус гражданки Хецуриани Н. Р. и нахождение ее на территории Абхазии.
В комментарии говорится:
«Уроженка села Саберио Галского района (ныне с. Аберкыт) в 2013 году получила паспорт гражданина РА образца 2006 года, данный документ сейчас является недействительным. В настоящее время Хецуриани Н.Р., 1970 г/р, является заявительницей на получение ВНЖ. На основании поданного заявления, с целью сопровождения больного родственника за пределы РА, Хецуриани Н. Р. временно продлен заграничный паспорт РА, с февраля по май текущего года.
Утром, 29 марта 2020 г., Хецуриани Н. Р. въехала на территорию Абхазии и в сопровождении родственников, на личном автомобиле племянника, проследовала к месту проживания в с. Аберкыт Галского района.
В связи с госпитализацией данной гражданки с подозрением на наличие коронавирусной инфекции, в целях профилактики, с 30 марта круг лиц, контактировавших с Хецуриани Н. Р. пребывает в режиме строгого карантина».
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Пресс-служба МВД РА прокомментировала правовой статус гражданки Хецуриани Н. Р. и нахождение ее на территории Абхазии.
В комментарии говорится:
«Уроженка села Саберио Галского района (ныне с. Аберкыт) в 2013 году получила паспорт гражданина РА образца 2006 года, данный документ сейчас является недействительным. В настоящее время Хецуриани Н.Р., 1970 г/р, является заявительницей на получение ВНЖ. На основании поданного заявления, с целью сопровождения больного родственника за пределы РА, Хецуриани Н. Р. временно продлен заграничный паспорт РА, с февраля по май текущего года.
Утром, 29 марта 2020 г., Хецуриани Н. Р. въехала на территорию Абхазии и в сопровождении родственников, на личном автомобиле племянника, проследовала к месту проживания в с. Аберкыт Галского района.
В связи с госпитализацией данной гражданки с подозрением на наличие коронавирусной инфекции, в целях профилактики, с 30 марта круг лиц, контактировавших с Хецуриани Н. Р. пребывает в режиме строгого карантина».
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