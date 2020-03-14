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Пресс-служба МВД: на требования остановить автомобиль в сторону сотрудников милиции были произведены выстрелы из огнестрельного оружия

13:26, 17 Марта 2020
Пресс-служба МВД: на требования остановить автомобиль в сторону сотрудников милиции были произведены выстрелы из огнестрельного оружия
Пресс-служба МВД РА распространила информацию по факту неподчинения законным требованиям сотрудников милиции.

Сухум. 17 марта. Апсныпресс. 16 марта, примерно в 02:00, в городе Сухум сотрудниками отдела уголовного розыска и участковыми уполномоченными, совместно с сотрудниками первого отдела милиции УВД по г. Сухум, в ходе проведения профилактических мероприятий на обслуживаемой территории была предпринята попытка остановки автомашины «Тойота Ноах» без госномерных знаков. Автомашина с превышением скоростного режима двигалась по ул. Аидгылара в сторону улицы В. Ардзинба. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Как отмечается в сообщении: «На законные требования сотрудников милиции водитель не отреагировал и продолжил движение по ул. Воронова. Преследуя автотранспортное средство в момент максимального сближения сотрудниками милиции был узнан пассажир «Тойоты Ноах» житель г. Сухум Зухба Аслан Игоревич. На последующие требования остановить автомобиль в сторону сотрудников милиции были произведены выстрелы из огнестрельного оружия.



В ходе дальнейшего преследования нарушителей по ул. Гума в с. Яштуха Сухумского района сотрудниками милиции была предпринята попытка перекрыть дорогу движущемуся автомобилю, когда из «Тойоты Ноах» открыли прицельный огонь из автоматического оружия. В результате служебная автомашина получила механические повреждения, но сотрудники продолжили преследование. В районе памятника «Танк» нарушители еще раз произвели обстрел служебного автомобиля ВАЗ-2114 и с места происшествия скрылись.



По данному факту был поднят оперативный состав ведомственных подразделений с целью установления и задержания лиц, совершивших противоправные действия в отношении сотрудников милиции. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий автомобиль «Тойота Ноах» обнаружен сожженным в селе Каман Сухумского района.

Установлено, что данная автомашина «Тойота Ноах» за г.н.з. А261РК 15-го региона принадлежала жителю г. Сухум 1952 г.р., и, будучи припаркованная во дворе дома по ул. Чалмаз, была угнана в ночь на 12.03.2020 г., о чем гражданин обратился с заявлением в столичное УВД. В ходе реализации оперативной информации по подозрению в совершении угона данного автотранспортного средства сотрудниками ОУР УВД, ОУР 1-ОМ УВД по г. Сухум совместно с сотрудниками ОВД по Сухумскому району в с. Яштуха задержаны четверо жителей г. Сухум Зухба Айнар Амиранович 1987 г.р., Зухба Мизан Амиранович 1984 г.р., Зухба Аслан Игоревич 1995 г.р. и Авидзба Гарри Хиударовича 1976 г.р.

На момент задержания вышеуказанные лица следовали на а/м «Мазда-6» без госномерных знаков. Оказав сопротивление, злоумышленники протаранили принадлежащую сотруднику милиции а/м «Тойота Марк-Х», и продолжили движение. Впоследствии были настигнуты в одном из тупиков с. Яштуха, где бросили автомобиль и предприняли бегство с целью скрыться, при этом пытались замаскировать в ближайшем сарае имеющееся при себе оружие. Принятыми оперативными мерами граждане Зухба Айнар, Зухба Мизан, Зухба Аслан и Авидзба Гарри задержаны и доставлены в УВД по г. Сухум, оружие изъято. Согласно справке экспертов, изъятое оружие: АКСУ-74, 2 АКМ, а также РГД-5 и 98 патронов технически исправно и производству выстрелов пригодно.

Материал по данному факту будет переслан в прокуратуру Сухумского района».

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