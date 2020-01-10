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Пресс-служба МВД: главная задача сотрудников ВД – не допустить столкновений между гражданским населением

14:06, 10 Января 2020
Пресс-служба МВД: главная задача сотрудников ВД – не допустить столкновений между гражданским населением
По указанию министра ВД личный состав ведомства круглосуточно несет службу по периметру комплекса правительственных зданий.  

Сухум. 10 января. Апсныпресс. Пресс-служба МВД РА заявила об основных задачах  милиции в период нестабильной политической ситуации.

Это  обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.
Так, по указанию министра ВД Раули Смыр личный состав ведомства круглосуточно несет службу по периметру комплекса правительственных зданий.  
Как отметили в пресс-службе, главная  задача сотрудников МВД – не допустить столкновений между гражданским населением.

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