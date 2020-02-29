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Пресс-служба Кабмина: Валерий Бганба руководствовался правом на получение достоверной информации о состоянии здоровья Аслана Бжания
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20:34, 4 Марта 2020
Управление пресс-службы и информации Кабинета Министров РА распространило сообщение.
Сухум. 4 марта. Апсныпресс. Управление пресс-службы и информации Кабинета Министров РА распространило сообщение о взаимодействии абхазской и российской сторон по вопросам состояния здоровья кандидата в Президенты, депутата Народного Собрания – Парламента Абхазии Аслана Бжания.
В сообщении говорится:
«Управление пресс-службы и информации Кабинета Министров Республики Абхазия, опираясь на вопросы, отражённые в материалах абхазских СМИ сообщает, что и.о. Президента Валерий Бганба, приглашая Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Абхазии Алексея Двинянина на встречу, руководствовался правом на получение достоверной проверенной информации о состоянии здоровья кандидата в Президенты, депутата Народного Собрания - Парламента Абхазии Аслана Бжания.
В ряде российских СМИ появились публикации со ссылкой на неизвестный первоисточник с указанием причины ухудшения здоровья А.Бжания (отравления) 3 марта в 20:49. Встреча Валерия Бганба и Алексея Двинянина состоялась 4 марта в 09:00 с целью выяснения оснований и передачи абхазской стороне сведений, опираясь на которые российские издания опубликовали материал об отравлении Аслана Бжания.
Вследствие встречи, которая прошла в атмосфере обоюдного понимания ситуации, Минздрав Краснодарского края сообщил о текущем состоянии здоровья и диагнозе Минздраву Абхазии. Официальное сообщение Министерства здравоохранения и социального обеспечения опубликовано 4 марта в 11:50.
Российская сторона призыв Абхазии восприняла с должным пониманием, новость об этом со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова была опубликована в СМИ сегодня около 12 часов дня.
В завершение дня Валерий Бганба, посетив совместно с Послом России Алексеем Двиняниным ряд памятных мероприятий, поблагодарил Алексея Аркадьевича за оперативную реакцию на обращение и.о. Президента.
Валерий Бганба призывает журналистов в своей работе опираться на осознание своего долга перед обществом за максимально качественное участие в достоверном информационном «обслуживании» аудитории».
Сухум. 4 марта. Апсныпресс. Управление пресс-службы и информации Кабинета Министров РА распространило сообщение о взаимодействии абхазской и российской сторон по вопросам состояния здоровья кандидата в Президенты, депутата Народного Собрания – Парламента Абхазии Аслана Бжания.
В сообщении говорится:
«Управление пресс-службы и информации Кабинета Министров Республики Абхазия, опираясь на вопросы, отражённые в материалах абхазских СМИ сообщает, что и.о. Президента Валерий Бганба, приглашая Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Абхазии Алексея Двинянина на встречу, руководствовался правом на получение достоверной проверенной информации о состоянии здоровья кандидата в Президенты, депутата Народного Собрания - Парламента Абхазии Аслана Бжания.
В ряде российских СМИ появились публикации со ссылкой на неизвестный первоисточник с указанием причины ухудшения здоровья А.Бжания (отравления) 3 марта в 20:49. Встреча Валерия Бганба и Алексея Двинянина состоялась 4 марта в 09:00 с целью выяснения оснований и передачи абхазской стороне сведений, опираясь на которые российские издания опубликовали материал об отравлении Аслана Бжания.
Вследствие встречи, которая прошла в атмосфере обоюдного понимания ситуации, Минздрав Краснодарского края сообщил о текущем состоянии здоровья и диагнозе Минздраву Абхазии. Официальное сообщение Министерства здравоохранения и социального обеспечения опубликовано 4 марта в 11:50.
Российская сторона призыв Абхазии восприняла с должным пониманием, новость об этом со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова была опубликована в СМИ сегодня около 12 часов дня.
В завершение дня Валерий Бганба, посетив совместно с Послом России Алексеем Двиняниным ряд памятных мероприятий, поблагодарил Алексея Аркадьевича за оперативную реакцию на обращение и.о. Президента.
Валерий Бганба призывает журналистов в своей работе опираться на осознание своего долга перед обществом за максимально качественное участие в достоверном информационном «обслуживании» аудитории».
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