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Пресс-служба Генпрокуратуры: большинство лиц, вызванных повесткой, в том числе и сам Аслан Бжания, для дачи объяснений по существу, не явились
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18:30, 8 Января 2020
Генеральная прокуратура Абхазии продолжает проводить доследственную проверку в связи с доставлением в медицинское учреждение депутата Парламента РА Аслана Бжания.
Сухум. 8 января. Апсныпресс. Генеральная прокуратура Абхазии распространила информацию о проведении Следственным управлением доследственной проверки в связи с доставлением в медицинское учреждение депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания, имевшее место 17 апреля 2019 года.
Как говорится в сообщении: «В результате проводимой проверки в медицинском учреждении г. Москва, куда 18 апреля 2019 года был доставлен Бжания А.Г., изучена медицинская документация, история болезни, назначены экспертизы и исследования.
На протяжении всего периода проверки различными политическими деятелями в средствах массовой информации и социальных сетях делались голословные заявления о том, что Бжания А.Г. был умышленно отравлен, с целью недопущения его кандидатуры на Президентские выборы 2019 года.
Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА предпринимались неоднократные попытки вызова для дачи пояснений всех заинтересованных лиц, комментирующих якобы имевшийся факт отравления Бжания А.Г.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры РА заявляет, что большинство лиц, вызванных в Следственное управление повесткой, в том числе и сам Бжания А.Г., для дачи объяснений по существу, не явились.
Вышеизложенное дает основание полагать, что весомыми аргументами, подтверждающими факт умышленного отравления Бжания А.Г. , они не располагают.
Органы прокуратуры открыты в своей работе и готовы принять любую подтвержденную фактами информацию. Результаты доследственной проверки будут доведены до общественности по мере ее завершения».
Сухум. 8 января. Апсныпресс. Генеральная прокуратура Абхазии распространила информацию о проведении Следственным управлением доследственной проверки в связи с доставлением в медицинское учреждение депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания, имевшее место 17 апреля 2019 года.
Как говорится в сообщении: «В результате проводимой проверки в медицинском учреждении г. Москва, куда 18 апреля 2019 года был доставлен Бжания А.Г., изучена медицинская документация, история болезни, назначены экспертизы и исследования.
На протяжении всего периода проверки различными политическими деятелями в средствах массовой информации и социальных сетях делались голословные заявления о том, что Бжания А.Г. был умышленно отравлен, с целью недопущения его кандидатуры на Президентские выборы 2019 года.
Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА предпринимались неоднократные попытки вызова для дачи пояснений всех заинтересованных лиц, комментирующих якобы имевшийся факт отравления Бжания А.Г.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры РА заявляет, что большинство лиц, вызванных в Следственное управление повесткой, в том числе и сам Бжания А.Г., для дачи объяснений по существу, не явились.
Вышеизложенное дает основание полагать, что весомыми аргументами, подтверждающими факт умышленного отравления Бжания А.Г. , они не располагают.
Органы прокуратуры открыты в своей работе и готовы принять любую подтвержденную фактами информацию. Результаты доследственной проверки будут доведены до общественности по мере ее завершения».
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