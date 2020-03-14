Пресс-конференция Аслана Бжания и Бадры Гунба прошла в пресс-центре АГТРК

Пресс-конференция кандидатов в Президенты и вице-президенты Аслана Бжания и Бадры Гунба для представителей СМИ прошла в пресс-центре АГТРК.







Сухум. 17 марта. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В пресс-центре АГТРК кандидат в Президенты РА Аслан Бжания и кандидат в вице-президенты РА Бадра Гунба в прямом эфире отвечали на вопросы журналистов о добыче нефти, борьбе с коррупцией, развитии абхазского языка, поддержке малого бизнеса, проблемах экологии, о целесообразности Женевских дискуссий и введения НДС.







Первый вопрос был о состоянии здоровья кандидата, на что Бжания ответил: «Есть определенные ограничения, но они не носят такой характер, чтобы это могло помешать повседневной деятельности. Сегодня я себя чувствую хорошо и способен работать продуктивно».







Бжания рассказал о своей политической концепции: «Ключевой вопрос концепции – вопросы государственного строительства. Необходимо построить правовое, экономически эффективное государство. Наш подход основан на примере стран с похожим экономическим потенциалом. Мы планируем ввести изменения в уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, продолжить конституционную реформу в области перераспределения полномочий между ветвями власти».







Комментируя целесообразность введения НДС, Бжания отметил: «Когда власть принимает решения, которые могут отразиться на судьбе тысяч людей, эти решения должны быть выверены. НДС должен стимулировать рост местного производителя, фискальные функции – второстепенны. Когда ввели этот закон, он оказался для многих неожиданным. Такие законы должны проходить адаптационный период. Эту норму необходимо провести в соответствии с интересом бизнеса и государства».







На вопрос о том, какие источники финансирования будет использовать кандидат, в случае победы на выборах, для реализации своей программы, Бжания ответил: «В первую очередь, мы будем использовать средства, которыми располагает страна. На коррупционном рынке Абхазии пропадает около 1 млрд рублей, следовательно, если побороть коррупцию, то этот ресурс может быть задействован в осуществлении необходимых преобразований. Надо также учитывать, что на протяжение многих лет Российская Федерация оказывает нам значительную финансовую помощь, поэтому мы будем просить руководство России оказать нам поддержку».







Аслан Бжания высказал позицию по поводу добычи нефти в Абхазии: «В 2015 году была создана парламентская комиссия по изучению целесообразности добычи нефти. Эта комиссия ни к каким выводам не пришла. В 2019 году было проведено повторное изучение данного вопроса парламентской комиссией, результаты пока неизвестны. Для меня это странно, потому что изучение подобного вопроса не может растянуться на долгие годы. Объединенные Арабские Эмираты за счет добычи нефти в течение 40 лет из пустыни превратились в одну из богатейших стран без вреда для экологии. Тем не менее, вопросы добычи нефти должны получить одобрение народа».







Кандидат в Президенты рассказал о ряде мер, которые, по его мнению, смогут улучшить условия жизни граждан. Как сказал Бжания, жилищный вопрос для молодых семей можно решить за счет пересчета жилищного фонда и финансирования реконструкции и ремонта многоэтажных домов. Поднимать медицину нужно за счет развития частных клиник, по примеру развитых стран. Развивать абхазский язык – за счет увеличения зарплат преподавателям абхазского языка и перехода к более современным методикам его преподавания.







На вопрос о последних событиях с перестрелкой, Бжания отказался комментировать задержание своего сторонника Мизана Зухба. «Надеюсь, работники правоохранительных органов действуют в строгом соответствии с буквой закона. Насколько я знаю, презумпцию невиновности пока не отменили. Такие вещи должны комментировать специалисты, а не политики», – сказал он.







Со своей стороны, Бадра Гунба рассказал о том, почему он принял предложение стать кандидатом в вице-президенты: «Для меня это решение было нелегким. Но учитывая то, какие люди находятся в команде, в лице Аслана Бжания и Александра Анкваб, для меня честь вместе с ними приносить пользу нашей стране».