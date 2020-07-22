Преподаватели Абхазии прошли онлайн-тренинг «Новые методы обучения»

Международный онлайн-тренинг проводился в рамках программы по улучшению средне-профессионального образования в Абхазии.



Сухум. 28 июля 2020. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Национальной библиотеке имени И.Г. Папаскир состоялся круглый стол, приуроченный к окончанию международного онлайн-тренинга «Новые методы обучения». В работе круглого стола принял участие министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.



Онлайн-тренинг был организован офисом ПРООН в рамках совместного с Минпросом Абхазии проекта по улучшению среднего профессионального образования.



Повышение квалификации прошли 20 преподавателей средних специальных учебных заведений училищ Абхазии.



Менеджер проекта Рафис Абазов подчеркнул важность подобных тренингов. «Это было не просто повышение квалификации преподавателей. Мы также попытались максимально интегрировать информационно-коммуникационные технологии в процесс обучения. При этом, мы опробовали современные педагогические подходы к обучению в колледжах. Также мы посмотрели, как будут работать здесь элементы онлайн- образования», - сказал Абазов.



По его словам, наша совместная работа позволит улучшить профессионально-техническое образование в Абхазии, сделать его мобильнее и динамичнее.



Со своей стороны министр просвещения и языковой политики Инал Габлия отметил: «Я поддерживаю современные образовательные технологии. В такое непростое время повышение квалификации в режиме онлайн может служить хорошей поддержкой для преподавателей. Нужно идти в ногу со временем».



Габлия обратил внимание на нехватку в Абхазии специалистов со средне-профессиональным образованием.



«Нужно исправлять эту ситуацию и поднимать статус таких специалистов» - подчеркнул министр.



По окончании круглого стола министру просвещении и преподавателям были вручены сертификаты и удостоверения о завершении тренинга.



