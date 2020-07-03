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Премьер провёл встречу с заведующей отделением реанимации и анестезиологии Республиканской больницы

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19:08, 10 Июля 2020
Премьер провёл встречу с заведующей отделением реанимации и анестезиологии Республиканской больницы
Александр Анкваб и Наргиза Харчилава обсудили вопросы лекарственного и технического обеспечения отделения реанимации.

Сухум. 10 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с заведующей отделением реанимации и анестезиологии Республиканской больницы Наргизой Харчилава. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

Харчилава отметила, что в специализированном отделении главного лечебного учреждения страны для оказания больным экстренной и плановой медицинской (вне зависимости от профиля заболевания) помощи 9 койко-мест.
По данным Харчилава, через отделение проходят от 1400 до 1500 граждан в год. В основном это – пациенты с нейрохирургической и хирургической патологией. Большую долю от общего количества пациентов составляют больные с политравмами, возникшими в результате дорожно-транспортных происшествий. 
По мнению Наргизы Харчилава, с усилением контроля на автодорогах специальными службами, значительно сокращается число больных, подлежащих экстренному лечению в подобных отделениях.
«Что касается персонала, здесь возникают некоторые сложности. Всего в республике 16 врачей реаниматологов-анестезиологов. Мы ощущаем значительную нехватку специалистов. Нам известно, что обучение в вузах сейчас проходят не более пяти будущих врачей подобного профиля. В районных больницах работают по одному специалисту по реанимации и анестезиологии», - проинформировала заведующая отделением реанимации и анестезиологии Республиканской больницы.

Кроме того, по её словам, с учётом того, что в отделении проходят лечение разнопрофильные больные сегодня крайне важно уделить внимание техническому оснащению, согласно стандартам оснащения отделений реанимации. 

На встрече речь также шла о вопросах обеспечения отделения необходимыми лекарственными препаратами.

Александр Анкваб сообщил, что поручит Минздраву пересмотреть механизмы осуществления поставок медикаментов в учреждения и наладить оперативное реагирование на возникающие проблемы с нехваткой препаратов в больницах.



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