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Премьер провёл совещание по вопросам исполнения бюджета и общего экономического состояния в республике
20:30, 12 Мая 2020
По итогам совещания Александр Анкваб поручил наладить взаимодействие экономического блока Правительства с целью координации действий по упреждению возможных неблагоприятных экономических последствий.
Сухум. 12 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган и вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба по вопросам исполнения бюджета и общего экономического состояния в республике. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Владимир Делба сообщил, что при тесном и скоординированном взаимодействии с налоговым и таможенным ведомствами в первую декаду мая удалось мобилизовать 80 млн. рублей в виде налоговых и таможенных поступлений. По словам Делба, именно это позволило приступить к поэтапному оказанию финпомощи местным бюджетам для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.
Владимир Делба отметил, что согласно поручению главы Правительства, Минфин на данный момент готовится к очередному этапу выплаты заработной платы сотрудникам сфер здравоохранения и образования в объёме 50 млн. рублей.
Делба добавил, что в связи со сложившейся ситуацией были предоставлены с опережением межбюджетные трансферты (дотации) Пенсионному фонду Республики Абхазия и бюджету Гагрского района, исходя из фактической потребности в расходах.
Пo информации министра финансов, текущая задолженность по налоговым платежам за апрель увеличилась на 157 млн. рублей.
В настоящее время Минфином разрабатываются предложения по повышению эффективности расходования бюджетных средств.
В свою очередь, Кристина Озган проинформировала, что Министерство экономики приступило к анализу текущей ситуации в отраслях экономики с целью определения изменений в структуре экономики, вызванных тяжелым социально-экономическим положением и выработке мер по мобилизации имеющихся ресурсов.
«Приступили к изучению состояния дел по реализации Инвестпрограмм периода 2017-2019 годов и программы 2020-2022 годов. Проводим факторной анализ финансового состояния госкомпаний и предприятий республики с целью определения их финансового положения и усиления мер контроля», –дополнила Озган.
По итогам совещания Александр Анкваб поручил наладить взаимодействие экономического блока Правительства с целью координации действий по упреждению возможных неблагоприятных экономических последствий.
Сухум. 12 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган и вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба по вопросам исполнения бюджета и общего экономического состояния в республике. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Владимир Делба сообщил, что при тесном и скоординированном взаимодействии с налоговым и таможенным ведомствами в первую декаду мая удалось мобилизовать 80 млн. рублей в виде налоговых и таможенных поступлений. По словам Делба, именно это позволило приступить к поэтапному оказанию финпомощи местным бюджетам для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.
Владимир Делба отметил, что согласно поручению главы Правительства, Минфин на данный момент готовится к очередному этапу выплаты заработной платы сотрудникам сфер здравоохранения и образования в объёме 50 млн. рублей.
Делба добавил, что в связи со сложившейся ситуацией были предоставлены с опережением межбюджетные трансферты (дотации) Пенсионному фонду Республики Абхазия и бюджету Гагрского района, исходя из фактической потребности в расходах.
Пo информации министра финансов, текущая задолженность по налоговым платежам за апрель увеличилась на 157 млн. рублей.
В настоящее время Минфином разрабатываются предложения по повышению эффективности расходования бюджетных средств.
В свою очередь, Кристина Озган проинформировала, что Министерство экономики приступило к анализу текущей ситуации в отраслях экономики с целью определения изменений в структуре экономики, вызванных тяжелым социально-экономическим положением и выработке мер по мобилизации имеющихся ресурсов.
«Приступили к изучению состояния дел по реализации Инвестпрограмм периода 2017-2019 годов и программы 2020-2022 годов. Проводим факторной анализ финансового состояния госкомпаний и предприятий республики с целью определения их финансового положения и усиления мер контроля», –дополнила Озган.
По итогам совещания Александр Анкваб поручил наладить взаимодействие экономического блока Правительства с целью координации действий по упреждению возможных неблагоприятных экономических последствий.
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