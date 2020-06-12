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Премьер: Правительство совместно с предпринимателями готово разработать варианты нормативно-правовых документов в сфере регулирования уплаты НДС

19:27, 19 Июня 2020
Премьер: Правительство совместно с предпринимателями готово разработать варианты нормативно-правовых документов в сфере регулирования уплаты НДС
Прошла очередная встреча Александра Анкваб с предпринимателями. 

Сухум. 19 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб, первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, и.о. председателя Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба встретились с представителями бизнеса страны, деятельность которых нормативно освобождена от уплаты ввозного налога на добавленную стоимость. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА. 

На второй встрече членов Правительства с предпринимателями, посвященной обсуждению эффективности действующих принципов уплаты НДС, обсуждались вопросы порядка начисления и уплаты налога, сроков возможной отсрочки, вопросы целесообразности льготного применения налога в зависимости от сферы деятельности предприятия. 

Премьер-министр отметил, что подобные встречи с представителями бизнеса станут системными для обоснованного заключения экономическим блоком Правительства целевой эффективности НДС. 

«Важно, чтобы применение налога соответствовало предъявляемым требованиям бюджетной системы, условиям осуществления предпринимательской деятельности налогоплательщика, принципам взаимодействия налогоплательщика с налоговым органом и др. Правительство совместно с предпринимателями готово разработать варианты нормативно-правовых документов в сфере регулирования уплаты НДС для его практического применения», – сказал Александр Анкваб.

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