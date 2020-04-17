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Премьер-министра Абхазии проинформировали о положении дел в министерствах
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16:03, 24 Апреля 2020
Премьер-министром Абхазии назначен Александр Анкваб.
Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Тамара Ачба. Назначенный премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на прошедшем заседании Кабмина РА, где Правительство сложило свои полномочия, попросил проинформировать его о положении дел в министерствах.
Так, исполняющий обязанности министра по налогам и сборам РА Даур Курмазия сообщил, что уже началась процедура приёма отчётности, которая была отложена в связи с введением чрезвычайного положения: «В течение двух недель будет представлена отчетность за первый квартал, и мы будем знать объемы предполагаемых платежей. Но на сегодняшний день дела идут очень плохо. Прогнозируем, что по итогам апреля у нас будет отставание от плановых показателей на сумму от 70 до 90 миллионов рублей».
И.о. министра финансов Абхазии Джансух Нанба также подчеркнул, что ситуация критичная: «На 24 апреля у нас идёт выпадение по Государственному бюджету в объёме 172 миллионов рублей, это порядка 42% от фактических поступлений за соответствующий месяц прошлого года. По Республиканскому бюджету выпадение составляет 116 миллионов рублей или 38% в сравнении с предыдущим годом. В целом, прогноз на текущий финансовый год Минфину видится в объемах 60% выпадения от запланированных доходов».
И.о. министра здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия рассказал об эпидемиологической ситуации в стране: «Положение на данный момент стабильное. Ежедневно обследуем пациентов со схожими симптомами либо лиц, контактировавших с ними. На данный момент новых случаев заболеваний нет. По части обеспечения, все необходимое есть. Кроме того, мы осуществляем ряд контрактов по поставкам дополнительного медицинского инвентаря, а также мягкого и твёрдого оборудования. В течение двух-трёх недель оборудование по нашему перечню будет поставлено. По медучреждениям – все в штатном режиме. Реализация целевых ведомственных программ также осуществляется. Пациенты, которые нуждаются в лечении за пределами республики, отправляются только по неотложным показаниям, такие пациенты есть. По обеспеченности защитными средствами – мы передали спецсредства, в первую очередь, в Гудаутскую ЦРБ, порядка 500 комплектов индивидуальной защиты, а также службам скорой помощи, в инфекционную больницу города Сухум и в районные больницы по 50 комплектов. Резервы есть. На сегодняшний день у нас на 650 больных есть медикаменты».
И.о. председателя Государственного таможенного комитета РА Гурам Инапшба сообщил цифры: «За этот месяц начислено 101 миллион рублей. До конца месяца, по нашим прогнозам, планируется собрать ещё 30-35 миллионов. Отставание от плановых показателей в первом квартале – до 20 миллионов рублей. План на этот месяц – 148 101 000 рублей».
Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Тамара Ачба. Назначенный премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на прошедшем заседании Кабмина РА, где Правительство сложило свои полномочия, попросил проинформировать его о положении дел в министерствах.
Так, исполняющий обязанности министра по налогам и сборам РА Даур Курмазия сообщил, что уже началась процедура приёма отчётности, которая была отложена в связи с введением чрезвычайного положения: «В течение двух недель будет представлена отчетность за первый квартал, и мы будем знать объемы предполагаемых платежей. Но на сегодняшний день дела идут очень плохо. Прогнозируем, что по итогам апреля у нас будет отставание от плановых показателей на сумму от 70 до 90 миллионов рублей».
И.о. министра финансов Абхазии Джансух Нанба также подчеркнул, что ситуация критичная: «На 24 апреля у нас идёт выпадение по Государственному бюджету в объёме 172 миллионов рублей, это порядка 42% от фактических поступлений за соответствующий месяц прошлого года. По Республиканскому бюджету выпадение составляет 116 миллионов рублей или 38% в сравнении с предыдущим годом. В целом, прогноз на текущий финансовый год Минфину видится в объемах 60% выпадения от запланированных доходов».
И.о. министра здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия рассказал об эпидемиологической ситуации в стране: «Положение на данный момент стабильное. Ежедневно обследуем пациентов со схожими симптомами либо лиц, контактировавших с ними. На данный момент новых случаев заболеваний нет. По части обеспечения, все необходимое есть. Кроме того, мы осуществляем ряд контрактов по поставкам дополнительного медицинского инвентаря, а также мягкого и твёрдого оборудования. В течение двух-трёх недель оборудование по нашему перечню будет поставлено. По медучреждениям – все в штатном режиме. Реализация целевых ведомственных программ также осуществляется. Пациенты, которые нуждаются в лечении за пределами республики, отправляются только по неотложным показаниям, такие пациенты есть. По обеспеченности защитными средствами – мы передали спецсредства, в первую очередь, в Гудаутскую ЦРБ, порядка 500 комплектов индивидуальной защиты, а также службам скорой помощи, в инфекционную больницу города Сухум и в районные больницы по 50 комплектов. Резервы есть. На сегодняшний день у нас на 650 больных есть медикаменты».
И.о. председателя Государственного таможенного комитета РА Гурам Инапшба сообщил цифры: «За этот месяц начислено 101 миллион рублей. До конца месяца, по нашим прогнозам, планируется собрать ещё 30-35 миллионов. Отставание от плановых показателей в первом квартале – до 20 миллионов рублей. План на этот месяц – 148 101 000 рублей».
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