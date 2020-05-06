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Премьер-министр встретился с представителями благотворительной организации «Панорама»

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16:28, 12 Мая 2020
Премьер-министр встретился с представителями благотворительной организации «Панорама»
Представители «Панорамы» рассказали главе Правительства о личном опыте оказания разносторонней поддержки несовершеннолетним гражданам, нуждающимся в социальном сопровождении. 

Сухум. 12 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с представителями Общественной благотворительной организации «Панорама».

Как отмечается в сообщении, участники встречи обсудили возможности социальной поддержки детей в рамках деятельности негосударственных организаций республики.  

Представители «Панорамы» рассказали главе Правительства о личном опыте оказания разносторонней поддержки несовершеннолетним гражданам, нуждающимся в социальном сопровождении, о текущем проекте – Центре дневного пребывания для детей и семей, находящихся под патронажем социальных служб. 

Председатель организации Кама Аргун рассказала, что главной задачей центра является социализация детей в современном обществе и их адаптация. «Наш центр – это место где любой желающий может получить поддержку психологов, логопедов и т. д. В нашей команде восемь специалистов, готовых оказать многопрофильную помощь, используя методики коррекции психоэмоционального состояния детей и подростков. Занятия в центре влияют также на развитие их коммуникативных умений и навыков», – отметила она. 

Аргун также сообщила, что в центре 30 подопечных, а в период действия карантинных мер центр сумел адаптироваться под требуемый условиями формат работы: «Наши специалисты регулярно начали выходить с онлайн-лекциями и семинарами в интернет. За это время интерес к деятельности центра возрос у аудитории, с нами стало пребывать всё больше нуждающихся в консультации людей».  
 
Председатель организации поделилась планами развития центра, рассказа о перспективе привлечения новых специалистов и развитии новых направлений терапии для удовлетворения запросов аудитории центра.  

Александр Анкваб в свою очередь отметил, что социальная защита и поддержка детей и подростков является важной деятельностью. «Именно поэтому Правительство и ведомства готовы взаимодействовать с благотворительными организациями и осуществлять поддержку на разных этапах реализации социальных проектов», – подчеркнул Анкваб и пожелал представителям Общественной благотворительной организации «Панорама» и сотрудникам центра успехов.

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