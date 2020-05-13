APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
20:03, 18 Мая 2020 127
19:31, 18 Мая 2020 153
18:34, 18 Мая 2020 254
16:58, 18 Мая 2020 841
14:25, 18 Мая 2020 295
14:03, 18 Мая 2020 256
14:00, 18 Мая 2020 194
13:26, 18 Мая 2020 463
20:09, 15 Мая 2020 1393
15:10, 15 Мая 2020 846
15:01, 15 Мая 2020 740
14:04, 15 Мая 2020 1222
13:18, 15 Мая 2020 862
13:08, 15 Мая 2020 926
19:40, 14 Мая 2020 1578
19:02, 14 Мая 2020 1186
15:59, 14 Мая 2020 1212
15:48, 14 Мая 2020 865
12:54, 14 Мая 2020 722
12:46, 14 Мая 2020 966
12:21, 14 Мая 2020 821
11:42, 14 Мая 2020 1006
09:05, 14 Мая 2020 931
20:21, 13 Мая 2020 1492
19:24, 13 Мая 2020 1091

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Премьер-министр провёл встречу с и.о. главы Администрации Сухума

Премьер-министр провёл встречу с и.о. главы Администрации Сухума

39
20:03, 18 Мая 2020
Премьер-министр провёл встречу с и.о. главы Администрации Сухума
Эшба доложил премьеру о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и режиме работы объектов общественного питания в столице.

Сухум. 18 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с и.о. главы Администрации  Сухума Бесланом Эшба.

Эшба доложил премьеру о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и режиме работы объектов общественного питания в столице.

По его словам, службы города осуществляют контроль за деятельностью предпринимателей сферы общепита, проводятся проверки совместно с санитарной службой города. 

Эшба сообщил, что всего в столице около 100 объектов общественного питания, некоторые из них пока не в полном объеме возобновили свою работу и продолжают обслуживать клиентов только в рамках услуг по доставке заказа. 

Премьер-министр затронул также вопросы работы общественного транспорта и соблюдения саннорм при пользовании маршрутными такси, которым разрешено приступить к работе с 19 апреля,  согласно изданному акту и.о. главы столицы.

Беслан Эшба проинформировал, что с водителями городского транспорта проводится инструктаж, они обеспечены дезинфекционными средствами и обязаны осуществлять перевозку граждан в защитных масках и при условии заполнения автосредства не более чем на 50 процентов. 

Глава Правительства рекомендовал усилить меры контроля и дисциплину в подведомственных учреждениях Администрации города. 

Кроме того, премьер-министр и и.о. главы столицы обсудили вопросы реорганизации структуры, оптимизации подразделений и учреждений Администрации города Сухум.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика