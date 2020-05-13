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Премьер-министр провёл встречу с и.о. главы Администрации Сухума
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20:03, 18 Мая 2020
Эшба доложил премьеру о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и режиме работы объектов общественного питания в столице.
Сухум. 18 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с и.о. главы Администрации Сухума Бесланом Эшба.
Эшба доложил премьеру о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и режиме работы объектов общественного питания в столице.
По его словам, службы города осуществляют контроль за деятельностью предпринимателей сферы общепита, проводятся проверки совместно с санитарной службой города.
Эшба сообщил, что всего в столице около 100 объектов общественного питания, некоторые из них пока не в полном объеме возобновили свою работу и продолжают обслуживать клиентов только в рамках услуг по доставке заказа.
Премьер-министр затронул также вопросы работы общественного транспорта и соблюдения саннорм при пользовании маршрутными такси, которым разрешено приступить к работе с 19 апреля, согласно изданному акту и.о. главы столицы.
Беслан Эшба проинформировал, что с водителями городского транспорта проводится инструктаж, они обеспечены дезинфекционными средствами и обязаны осуществлять перевозку граждан в защитных масках и при условии заполнения автосредства не более чем на 50 процентов.
Глава Правительства рекомендовал усилить меры контроля и дисциплину в подведомственных учреждениях Администрации города.
Кроме того, премьер-министр и и.о. главы столицы обсудили вопросы реорганизации структуры, оптимизации подразделений и учреждений Администрации города Сухум.
Сухум. 18 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с и.о. главы Администрации Сухума Бесланом Эшба.
Эшба доложил премьеру о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и режиме работы объектов общественного питания в столице.
По его словам, службы города осуществляют контроль за деятельностью предпринимателей сферы общепита, проводятся проверки совместно с санитарной службой города.
Эшба сообщил, что всего в столице около 100 объектов общественного питания, некоторые из них пока не в полном объеме возобновили свою работу и продолжают обслуживать клиентов только в рамках услуг по доставке заказа.
Премьер-министр затронул также вопросы работы общественного транспорта и соблюдения саннорм при пользовании маршрутными такси, которым разрешено приступить к работе с 19 апреля, согласно изданному акту и.о. главы столицы.
Беслан Эшба проинформировал, что с водителями городского транспорта проводится инструктаж, они обеспечены дезинфекционными средствами и обязаны осуществлять перевозку граждан в защитных масках и при условии заполнения автосредства не более чем на 50 процентов.
Глава Правительства рекомендовал усилить меры контроля и дисциплину в подведомственных учреждениях Администрации города.
Кроме того, премьер-министр и и.о. главы столицы обсудили вопросы реорганизации структуры, оптимизации подразделений и учреждений Администрации города Сухум.
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