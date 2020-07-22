Премьер-министр Александр Анкваб встретился с абхазо-российской рабочей группой по мониторингу состояния финансовой системы Абхазии

Мониторингу подлежит и целевое использование средств российской финансовой помощи.



Сухум. 28 июля 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с членами рабочей группы по проведению совместного комплексного мониторинга состояния финансовой системы республики и целевого использования средств российской финансовой помощи.



В состав прибывшей российской части рабочей группы входят представители Министерства экономического развития РФ, Министерства юстиции, Казначейства России, Банка России, Росреестра. Рабочую группу возглавляет директор Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития Алексей Сухов.



Александр Анкваб приветствовал участников встречи и рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в республике, о показателях экономической ситуации на фоне предпринятых абхазским правительством мер и ограничений.



«Специалисты характеризуют текущую эпидемиологическую обстановку в Абхазии как благополучную. Возникшие очаги были успешно были локализованы. На данный момент лечение проходят 10 граждан. В Абхазии принимались разные меры: вводился режим чрезвычайного положения, комендантский час объявлялся в двух районах. Ограничения жестко сказались на всех отраслях экономики. Нами предпринимаются меры по оптимизации расходов бюджета страны. Это позволило с задержками, но финансировать социальную сферу, здравоохранение и другие отрасли», - сказал Анкваб.



В свою очередь Алексей Сухов. поблагодарив за прием, рассказал о планах рабочей группы.



«Мы прибыли сюда в соответствии с решением сопредседателя российско-абхазской Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству для того, чтобы вместе с вами посмотреть на ситуацию и отработать некоторые вопросы. Все мои коллеги настроены на работу, чтобы мы имели возможность составления объективного доклада нашему руководству. Мы хотели бы посетить наиболее значимые объекты, которые входят в Инвестиционную программу. Сегодня начнём работу в Министерстве финансов, Казначействе, Национальном банке, Минэкономики», - сообщил Сухов.

