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Предварительные итоги выборов: лидирует Рауль Хаджимба
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23:31, 8 Сентября 2019
В Абхазии завершилось повторное голосование на выборах Президента РА.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. В Абхазии завершилось повторное голосование на выборах Президента Абхазии. По предварительным данным, лидирует действующий Президент.
«Это – победа нашего народа. Нам предстоит много работы. Важно создавать условия, чтобы мы были едины. Без единства государство не состоится. Главное не победить кого-то, а главное – чтобы страна развивалась», – прокомментировал предварительные итоги выборов Рауль Хаджимба.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. В Абхазии завершилось повторное голосование на выборах Президента Абхазии. По предварительным данным, лидирует действующий Президент.
«Это – победа нашего народа. Нам предстоит много работы. Важно создавать условия, чтобы мы были едины. Без единства государство не состоится. Главное не победить кого-то, а главное – чтобы страна развивалась», – прокомментировал предварительные итоги выборов Рауль Хаджимба.
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