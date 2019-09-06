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Предварительные итоги выборов: лидирует Рауль Хаджимба

173
23:31, 8 Сентября 2019
Предварительные итоги выборов: лидирует Рауль Хаджимба
В Абхазии завершилось повторное голосование на выборах Президента РА.

Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. В Абхазии завершилось повторное голосование на выборах Президента Абхазии. По предварительным данным, лидирует действующий Президент. 

«Это – победа нашего народа. Нам предстоит много работы. Важно создавать условия, чтобы мы были едины. Без единства государство не состоится. Главное не победить кого-то, а главное – чтобы  страна развивалась», – прокомментировал предварительные итоги выборов Рауль Хаджимба.

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