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Представление о назначении Руслана Тыркба на должность замгенпрокурора Абхазии направлено в Парламент
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19:00, 17 Декабря 2019
В Парламент направлено представление на должность замгенпрокурора Абхазии старшего советника юстиции Руслана Тыркба.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. В соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона «О Прокуратуре Республики Абхазия» генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Народное Собрание -Парламент РА представление о назначении на должность заместителя генерального прокурора РА - старшего советника юстиции Руслана Львовича Тыркба.
(АП): Тыркба Руслан Львович, родился 12 июня 1980 года в г. Гудаута Абхазской АССР.
В 1998 году окончил среднюю школу №1 пос. Приморск Гудаутского района и в том же году поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет, который окончил в 2003 году.
С июня 2004 года проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РА.
В органах Прокуратуры работает с августа 2004 года на должности следователя Военной прокуратуры РА, с октября 2010 года переведен на должность старшего следователя по особо важным делам СУ Генеральной прокуратуры РА .
26 марта 2015 года назначен заместителем прокурора г. Сухум, а с февраля 2016 года – прокурор г. Сухум.
Классный чин - старший советник юстиции.
Женат, отец 2 детей.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. В соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона «О Прокуратуре Республики Абхазия» генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Народное Собрание -Парламент РА представление о назначении на должность заместителя генерального прокурора РА - старшего советника юстиции Руслана Львовича Тыркба.
(АП): Тыркба Руслан Львович, родился 12 июня 1980 года в г. Гудаута Абхазской АССР.
В 1998 году окончил среднюю школу №1 пос. Приморск Гудаутского района и в том же году поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет, который окончил в 2003 году.
С июня 2004 года проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РА.
В органах Прокуратуры работает с августа 2004 года на должности следователя Военной прокуратуры РА, с октября 2010 года переведен на должность старшего следователя по особо важным делам СУ Генеральной прокуратуры РА .
26 марта 2015 года назначен заместителем прокурора г. Сухум, а с февраля 2016 года – прокурор г. Сухум.
Классный чин - старший советник юстиции.
Женат, отец 2 детей.
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