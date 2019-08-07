Представлена Геоинформационная система историко-культурного наследия Абхазии

Состоялась презентация итогов Целевой программы «Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия, 2016-2019 гг.».



Сухум. 13 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава/Дамей Касландзия. В Сухуме прошла презентация итогов Целевой программы «Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия, 2016-2019 гг.». В рамках мероприятия также была представлена Геоинформационная система историко-культурного наследия РА – то есть, система учета объектов культурного наследия, сбора и хранения информации по объектам культурного наследия.



Открывая мероприятие, министр культуры и охраны историко-культурного наследия РА Эльвира Арсалия проинформировала о деятельности департамента по охране историко-культурного наследия: «Для нас это важный день и очень важный этап в нашей работе. Мы сможем вам продемонстрировать ГИС, которая является итогом Целевой программы по инвентаризации памятников культуры Абхазии, которая началась в 2016 году и завершается сейчас. За последние годы сотрудниками департамента была реализована такая работа как систематизация и учет, сбор исторических справок и архитектурных особенностей всех памятников, оценка страховой стоимости наиболее значимых объектов, поиск и копирование материалов из архивов РФ, полевые экспедиции. Также, в 2013 году три историко-культурных заповедника стали государственными учреждениями. В Кабинет Министров представлены проекты охранных зон более 25 заповедников, и после соответствующих решений, они тоже будут иметь статус государственных учреждений. За эти годы реализованы очень интересные культурно-просветительские проекты. Была частично реализована реформа по взаимодействию с местными органами. Культурный сезон пополнился важной для нас повесткой – Международной конференцией, которая пройдет в Абхазии. На протяжении 4 лет в Абхазии прошел также ряд международных конференций на актуальные темы».



При этом Эльвира Арсалия подчеркнула необходимость принятия Закона «О сохранении нематериального культурного наследия»: «Это важная и нужная работа!»



Исполнительный директор ООО «ЭкоГеогПроект» Ирина Бортич представила ГИС историко-культурного наследия Абхазии: «Создание ГИС – это третий этап реализации Целевой программы. Он только начинает свою жизнь, и мы пока не ощущаем всю ценность ГИС. Но, я думаю, что пользователи этой системы очень скоро почувствуют ее целесообразность, легкость и доступность, а также возможность оперировать огромным массивом очень важных и ценных данных о нашем наследии. Министерство культуры проделало колоссальную работу, предшествующую созданию этой системы, собрав огромное количество важных данных, которые обеспечили информационную поддержку ГИС».



Ирина Бортич сообщила об основных функциях ГИС: «Сейчас система полноценная, она внедрена и функционирует. ГИС ИКН РА создана с целью автоматизации процесса сбора, хранения, обработки и выдачи картографической, графической и текстовой информации, отражающей современное информационно-аналитическое обеспечение объектов недвижимого культурного наследия, что позволит вести мониторинг состояния и изменения информации об объектах наследия и прогнозировать тенденции их развития в пределах области. При этом, технология ГИС в учете недвижимых объектов историко-культурного наследия позволяет: получать наглядную статистическую информацию по состоянию памятников, проводить анализ и принимать управленческие решения на основе, предоставленной статистической информации, быстро находить и получать информацию по любому недвижимому памятнику на территории РА, формировать наглядную отчетную документацию».



По словам Ирины Бортич, ГИС находится на официальном сайте Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия РА.



Советник Президента РА по науке, культуре и образованию Владимир Зантария отметил важность создания ГИС: «Это большое событие. Паспортизация памятников историко-культурного наследия шла давно, но сегодня она выведена на очень высокий уровень. Важно формировать мировоззрение бережного отношения к памятникам историко-культурного наследия».