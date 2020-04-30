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Представлен новый исполняющий обязанности главы Администрации Гагрского района Юрий Хагуш

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15:34, 4 Мая 2020
Представлен новый исполняющий обязанности главы Администрации Гагрского района Юрий Хагуш
Ранее Президент РА подписал Указ о назначении Юрия Хагуш исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района.

Сухум. 4 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания представил коллективу Администрации нового исполняющего обязанности главы Гагрского района Юрия Хагуш.

Аслан Бжания поблагодарил коллектив за работу: «Гагрский район – это ворота нашей страны. Район во многом определяет облик нашего государства. Я имею достаточное представление о существующих проблемах и руководство страны будет оказывать посильную поддержку району. Город в полной мере должен соответствовать ожиданиям горожан. Я рассчитываю, что вы наладите работу».

Бжания попросил коллектив районной Администрации поддержать перспективного, достойного и молодого главу района. «Парламент тоже вам будет помогать, потому что вы себя зарекомендовали, как честный и открытый коллега», – сказал Президент, обращаясь к Хагуш.

Со своей стороны, Юрий Хагуш поблагодарил за оказанное доверие: «Нам вместе предстоит сложная и кропотливая работа. Я приложу все усилия, чтобы вывести наш город и район из трудной ситуации».

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