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Представители турбизнеса Абхазии обсудили кризисную ситуацию в отрасли
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14:11, 21 Мая 2020
Собрание НП «Абхазский союз туризма» прошло в ТПП РА.
Сухум. 21 мая. Апсныпресс. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия на внеочередном собрании некоммерческого партнерства «Абхазский союз туризма» обсудили проблемы турбизнеса, возникшие в связи с пандемией коронавируса.
Открывая заседание, президент НП «Абхазский союз туризма» Анна Калягина отметила: «Сегодня уже середина второго квартала, а нам нечем платить налоги и зарплату. Поэтому, интересно, какие шаги в поддержку предпринимателей готово сделать Правительство? Возникает и другой вопрос: если границу все же откроют, как именно мы будем работать? Какие меры безопасности по приему гостей использовать?».
По мнению заместителя директора РУП «Национальная туристическая компания «Турист» Руслана Кокоскерия, необходимо, как минимум, не только перенести платежи по всем налогам, но и найти возможность упростить систему налогообложения.
В свою очередь директор тургостиницы «Интер-Сухум» Разген Каджая подчеркнул, что в сложившихся условиях очень важно сохранить персонал: «Нам важно знать, когда именно откроется граница и откроется ли она вообще в этом году. Большие отели несут огромные расходы по содержанию объектов размещения, поэтому необходимо именно на уровне государства что-то решать с платежами».
Директор базы отдыха «Мия» Тамаз Абгаджава также отметил, что необходимо обеспечить безопасность туристов, и уже сегодня говорить об этом.
При этом директор пансионата «Мюссера» Рустам Бения подчернкул: «Считаю, что туристы должны предъявлять на границе паспорт здоровья. И необходимо пересмотреть условия аренды по государственным объектам, мы не можем просто их закрыть».
Тем не менее, другие участники встречи высказали мнение, что требование на границе паспорта здоровья может отпугнуть туристов, вполне достаточно наличия справки о состоянии здоровья.
Директор отеля «Аpsuana Rose» Илона Ампар также констатировала критическую ситуацию с выплатой налогов: «Отдыхающие осуществили предоплату, государство получило НДС, а сейчас пойдут отмены и требования о возврате денег, так как непонятна ситуация со сроками открытия границ. Туроператоры из-за отсутствия такой информации могут начать требовать возврата предоплаты уже сегодня. И как нам быть с уже оплаченным НДС, если предоплату нужно возвращать? Как сохранить кадры в сложившейся ситуации?».
По мнению Анны Калягиной, сегодня как никогда важна поддержка банков, которые могли бы выдавать кредиты под минимальные проценты на длительный срок, и государство могло бы стать гарантом для работающих объектов.
Кроме того, члены «Абхазского союза туризма» внесли предложение, чтобы для медиков Абхазии и России возможность отдохнуть в республике предоставлялась по специальным ценам, а по возможности – бесплатно. Это, по словам представителей турбизнеса, будет способствовать продвижению имиджа Абхазии.
Подводя итоги встречи, начальник Управления по туризму ТПП РА Инара Даурова подчеркнула: «В преддверии курортного сезона нам очень важно услышать ваше мнение о выходе из сложившейся кризисной ситуации. В ближайшее время многие зарубежные страны будут готовы к восстановлению туристических маршрутов и уже предлагают различные правила предоставления отдыха, но будут ли они приемлемы для Абхазии? Поэтому мы все вместе должны продумать, как не только достойно встретить гостей, но и соблюсти все меры безопасности для туристов и жителей Абхазии».
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