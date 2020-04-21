Представители Союза абхазских добровольцев КБР поздравили Александра Анкваб с вступлением в должность главы Правительства Абхазии

«Уверенная поддержка избирателей станет залогом Ваших успехов в дальнейшей работе по укреплению независимости Абхазии»,- отмечается в поздравлении.



Сухум. 25 апреля. Апсныпресс. Председатель Общественной организации «Союз абхазских добровольцев КБР» Сергей Яхогоев поздравил Александра Анкваб с вступлением в должность главы Правительства Республики Абхазия:



«Уважаемый Александр Золотинскович!



Союз абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской Республики поздравляет Вас с вступлением в должность премьер-министра Республики Абхазия. Уверенная поддержка избирателей станет залогом Ваших успехов в дальнейшей работе по укреплению независимости Абхазии, экономики и социальной сферы республики, расширению её международных связей на благо граждан.



Лично Вам желаем здоровья и сил для осуществление Ваших планов по улучшению социально-экономической ситуации, а также дальнейшему международному признанию независимости Республики Абхазия.



Как ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, мы готовы поддержать Вас, как и нашего президента Бжания Аслана Георгиевича во всех Ваших делах».

