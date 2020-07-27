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Представители Роспотребнадзора назвали стабильной эпидемиологическую ситуацию в Абхазии

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15:30, 27 Июля 2020
Представители Роспотребнадзора назвали стабильной эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
В Минздраве РА придают первостепенное значение  эпидемиологическому  благополучию в стране. 

Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия провел рабочее совещание с участием делегациий представителей Роспотребнадзора, которые совместно с СЭС и Минтуризма Абхазии в эти дни произвели инспекцию туристических объектов республики, сообщает пресс-служба Минздрава РА.  

Представители Роспотребнадзора осуществили мониторинг  готовности туристических объектов к принятию отдыхающих  в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.  

Открывая встречу, Тамаз Цахнакия поблагодарил специалистов за работу и отметил, что на днях Абхазию также посетила делегация Минздрава России. Абхазские и российские  коллеги обсудили  вопросы работы Гудаутского госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией, а  также вопросы маршрутизации.

«Для нас первостепенное значение имеет  эпидемиологическое благополучие. Мы должны принять все меры, чтобы обеспечить  стабильную  эпидемиологическую  обстановку. Надеемся, что это будет возможным и при поддержке наших коллег, как из российского Минздрава, так и Роспотребнадзора», - сказал Цахнакия.

Со своей стороны начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин отметил, что эпидемиологическая обстановка в Абхазии благополучная, и это во многом благодаря своевременно принятым мерам.

«Эпидобстановка в республике стабильная. Видно, что меры, введенные вами с начала эпидемии, работают», - сказал Манин.

Он также отметил высокий уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР-диагностику по выявлению коронавирусной инфекции. 

«Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику», - отметил представитель Роспотребнадзора.

По итогам рабочего совещания министр здравоохранения Тамаз Цахнакия дал соответствующий комментарий пресс-службе Минздрава.



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