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Представители Роспотребнадзора назвали стабильной эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
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15:30, 27 Июля 2020
В Минздраве РА придают первостепенное значение эпидемиологическому благополучию в стране.
Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия провел рабочее совещание с участием делегациий представителей Роспотребнадзора, которые совместно с СЭС и Минтуризма Абхазии в эти дни произвели инспекцию туристических объектов республики, сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Представители Роспотребнадзора осуществили мониторинг готовности туристических объектов к принятию отдыхающих в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Открывая встречу, Тамаз Цахнакия поблагодарил специалистов за работу и отметил, что на днях Абхазию также посетила делегация Минздрава России. Абхазские и российские коллеги обсудили вопросы работы Гудаутского госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также вопросы маршрутизации.
«Для нас первостепенное значение имеет эпидемиологическое благополучие. Мы должны принять все меры, чтобы обеспечить стабильную эпидемиологическую обстановку. Надеемся, что это будет возможным и при поддержке наших коллег, как из российского Минздрава, так и Роспотребнадзора», - сказал Цахнакия.
Со своей стороны начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин отметил, что эпидемиологическая обстановка в Абхазии благополучная, и это во многом благодаря своевременно принятым мерам.
«Эпидобстановка в республике стабильная. Видно, что меры, введенные вами с начала эпидемии, работают», - сказал Манин.
Он также отметил высокий уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР-диагностику по выявлению коронавирусной инфекции.
«Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику», - отметил представитель Роспотребнадзора.
По итогам рабочего совещания министр здравоохранения Тамаз Цахнакия дал соответствующий комментарий пресс-службе Минздрава.
Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия провел рабочее совещание с участием делегациий представителей Роспотребнадзора, которые совместно с СЭС и Минтуризма Абхазии в эти дни произвели инспекцию туристических объектов республики, сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Представители Роспотребнадзора осуществили мониторинг готовности туристических объектов к принятию отдыхающих в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Открывая встречу, Тамаз Цахнакия поблагодарил специалистов за работу и отметил, что на днях Абхазию также посетила делегация Минздрава России. Абхазские и российские коллеги обсудили вопросы работы Гудаутского госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также вопросы маршрутизации.
«Для нас первостепенное значение имеет эпидемиологическое благополучие. Мы должны принять все меры, чтобы обеспечить стабильную эпидемиологическую обстановку. Надеемся, что это будет возможным и при поддержке наших коллег, как из российского Минздрава, так и Роспотребнадзора», - сказал Цахнакия.
Со своей стороны начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин отметил, что эпидемиологическая обстановка в Абхазии благополучная, и это во многом благодаря своевременно принятым мерам.
«Эпидобстановка в республике стабильная. Видно, что меры, введенные вами с начала эпидемии, работают», - сказал Манин.
Он также отметил высокий уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР-диагностику по выявлению коронавирусной инфекции.
«Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику», - отметил представитель Роспотребнадзора.
По итогам рабочего совещания министр здравоохранения Тамаз Цахнакия дал соответствующий комментарий пресс-службе Минздрава.
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