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Представители правительства сдали тест на коронавирус

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21:06, 30 Июля 2020
Представители правительства сдали тест на коронавирус
Результаты исследований будут известны не позднее 3 августа.

Сухум. 30 июля. Апсныпресс. 30 июля Премьер-министр Республики Абхазия, вице-премьеры, руководитель и сотрудники Аппарата Кабинета Министров сдали биоматериал для проведения ПЦР-диагностики на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

По данным лаборатории Санитарно-эпидемиологической службы Абхазии, ответы произведенных исследований будут доступны не позднее 3 августа. 

Пресс-служба Кабмина напоминают о рекомендуемых СЭС профилактических мероприятиях и соблюдении мер предосторожности. 

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