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Представители Правительства почтили память Второго Президента Абхазии

56
18:28, 29 Мая 2020
Представители Правительства почтили память Второго Президента Абхазии
Сегодня девятая годовщина со дня смерти Второго Президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш. 

Сухум. 29 мая. Апсныпресс.  В день девятой годовщины со дня смерти Сергея Васильевича Багапш в его родовом селе Джгярда Очамчырского района прошла церемония возложения цветов. Почтить память Второго Президента Абхазии к его могиле  пришли Президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер Беслан Джопуа, и.о. секретаря Совбеза Беслан квициния, члены правительства.


(АП): Второй Президент Абхазии Сергей Багапш скончался на 63-м году жизни 29 мая 2011 года, через неделю после операции на легком, сделанной ему в Москве, в 83-й клинической больнице Федерального медико-биологического агентства России. С. В. Багапш похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района.

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