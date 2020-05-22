Представители Правительства почтили память Второго Президента Абхазии

Сегодня девятая годовщина со дня смерти Второго Президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш.



Сухум. 29 мая. Апсныпресс. В день девятой годовщины со дня смерти Сергея Васильевича Багапш в его родовом селе Джгярда Очамчырского района прошла церемония возложения цветов. Почтить память Второго Президента Абхазии к его могиле пришли Президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер Беслан Джопуа, и.о. секретаря Совбеза Беслан квициния, члены правительства.





(АП): Второй Президент Абхазии Сергей Багапш скончался на 63-м году жизни 29 мая 2011 года, через неделю после операции на легком, сделанной ему в Москве, в 83-й клинической больнице Федерального медико-биологического агентства России. С. В. Багапш похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района.

