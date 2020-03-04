Представители бизнес-сообщества Абхазии и Адыгеи встретились в Торгово-промышленной палате

В ТПП РА прошел круглый стол «Развитие двустороннего экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Адыгея».







Сухум. 5 марта. Апсныпресс. В Торгово-промышленной палате РА на прошедшем круглом столе «Развитие двустороннего экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Адыгея» обсудили представители бизнес-сообщества Абхазии и Адыгеи.







Президент ТПП РА Тамила Мерцхулава открыла встречу: «Мы сегодня принимаем делегацию предпринимателей не просто из республики, географически близко к нам расположенной, а в первую очередь, из братской Адыгеи. Мы тесно и давно взаимосвязаны и наши встречи на разных уровнях носят регулярный характер», – сказала она.







Тамила Мерцхулава подчеркнула важность сотрудничества ТПП Адыгеи и Абхазии: «Необходимо продолжать активное сотрудничество в области здравоохранения и образования, культуры и спорта, особое внимание уделить экономике. Основная наша задача – содействие развитию предпринимательства. Предоставление площадки ТПП нашим предпринимателям – это не только оказание помощи в поиске новых партнеров, но и, в первую очередь, возможность озвучить предложения по сотрудничеству на долгосрочной основе».







Президент ТПП РА привела статистику: «По сравнению с 2018 годом, в 2019 году товарооборот между республиками увеличился на 8% и составил почти 5 млн долларов».







Со своей стороны, глава делегации Адыгеи, гендиректор экспортно-импортной и консалтинговой компании Рашид Зафесов поблагодарил Тамилу Мерцхулава за теплые слова: «Мы знаем, что товарооборот существует, но его нужно увеличивать, и нам есть, что предложить. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические связи, так как во главе всех социальных и научных аспектов лежит экономика». Пользуясь случаем, Рашид Зафесов пригласил в Адыгею предпринимателей Абхазии и руководство ТПП РА.







На встрече всем членам делегации Адыгеи была предоставлена возможность рассказать о своих компаниях. Представители бизнес-сообщества выразили большое желание работать с Абхазией и отметили важность портов Абхазии – одного из логистических маршрутов, который нужно использовать.







Подводя итоги встречи, Рашид Зафесов отметил: «Мы видим, как Абхазия развивается и хотим приехать в следующий раз в расширенном составе. Надеемся, этот визит закончится, как минимум, подписанием протоколов о намерениях создания совместных проектов».







При этом начальник Управления внешних связей и инвестиций ТПП РА Кама Цвижба подтвердила, что ТПП РА будет способствовать увеличению экспортно-импортных операций и товарооборота Абхазии и Адыгеи.







В рамках визита, делегация из Адыгеи уже провела 8 встреч с заинтересованными в сотрудничестве абхазскими предпринимателями.