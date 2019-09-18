Представитель административного ответчика – ЦИК РА: требования истца не основаны на Конституции и не подлежат удовлетворению

В Верховном суде РА продолжается разбирательство по иску кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа.



Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. В Верховном суде Республики Абхазия продолжается судебное разбирательство по административному исковому заявлению кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа – о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов Президента Республики Абхазия.



Представитель административного ответчика – Центральной избирательной комиссии РА Дмитрий Шамба зачитал Возражение на административное исковое заявление о признании незаконным и недействительным Решения ЦИК РА об итогах выборов Президента РА.



В документе говорится:



«11 сентября 2019 года в Верховный суд РА с административным исковым заявлением обратился кандидат в Президенты Республики Абхазия Квициниа Алхас Алексеевич к ЦИК РА «О признании незаконным и недействительным Решения (протокол № 21 от 09.09.2019 г.) ЦИК РА об итогах выборов Президента Республики Абхазия».



ЦИК РА считает исковые требования административного истца не основанными на Конституции и Конституционном законе РА «О выборах Президента РА» и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:



I. Истец, обосновывая незаконность решения ЦИК РА об итогах выборов, ссылается на статью 25 Международного пакта о гражданских и политических правах, закрепляющей, что каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации право и возможность голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей.



Указанные основные принципы избирательного права закреплены в статье 49 Конституции РА и статье 3 Конституционного закона о выборах Президента.



При подготовке и проведении выборов Президента РА 25 августа и 8 сентября 2019 года в полной мере были соблюдены основные принципы избирательного права:

– выборы были проведены в сроки, установленные Конституцией и Конституционным законом о выборах Президента (периодичность);

– всем гражданам Республики Абхазия, достигшим 18-летнего возраста независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии и убеждений, было предоставлено право и возможность избирать Президента Республики Абхазия (всеобщее избирательное право);

– всем избирателям законодательно были установлены равные возможности влиять на результаты выборов (равное избирательное право);

– на всех избирательных участках были созданы условия для избирателей, которые обеспечивали тайну их волеизъявления (тайное голосование);

– участие, равно как и неучастие, граждан Республики Абхазия в выборах Президента было свободным и добровольным, никто не оказывал давление с целью принудить граждан к участию в выборах, либо воспрепятствовать в их свободном волеизъявлении. По крайней мере, ни в ЦИК РА, ни в правоохранительные органы подобные жалобы от избирателей, от кандидатов в Президенты и их доверенных лиц, международных наблюдателей не поступали (свобода волеизъявления).



Исходя из этого, есть все правовые основания утверждать, что основные принципы избирательного права, установленные международными актами и Конституцией РА, не были нарушены.



II. Далее истец, аргументируя свою позицию о незаконности решения ЦИК РА, указывает, что одним из признаков, характеризующих демократию, является равенство прав граждан на управление делами государства.



Однако право граждан на участие в управлении делами государства, с одной стороны, представляет собой принцип, на котором строятся отношения между государством и гражданином в демократическом государстве, с другой – субъективные права, которые выражены в таких конкретных правомочиях, как право на участие в выборах и референдуме, право на занятие государственной должности, право на участие в отправлении правосудия и иные права.



Следовательно, из права граждан на участие в управлении делами государства не вытекают, и не могут вытекать выводы, сделанные истцом, о том, что «победителем в выборном законодательстве нашей страны является кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании».



Порядок подведения итогов выборов в каждой конкретной стране определяется специальными нормативными актами, в случае же выборов Президента РА, данный порядок установлен Конституционным законом РА «О выборах Президента РА». В соответствии с вышеуказанным законом, при подведении итогов повторного голосования на выборах Президента РА – победитель при повторном голосовании определяется по принципу относительного большинства.



Избирательной системой, при которой избранным считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, является мажоритарная избирательная система абсолютного большинства. Данная система в соответствии со статьей 34 Конституционного закона РА «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента РА» и в соответствии со статьей 18 «О выборах Президента РА» в Республике Абхазия применяется на выборах только в первом туре голосования. При проведении же повторного голосования в Республике Абхазия применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства.



Утверждение истца о том, что кандидат при повторном голосовании должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, также вступает в противоречие, в том числе, и с последующими выводами истца, изложенными во второй части искового заявления.



Так как более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, предполагает, что кандидату-победителю необходимо получить суммарно больше голосов, чем голоса избирателей, поданные за проигравшего кандидата, голоса, поданные против всех кандидатов и количество бюллетеней, признанных недействительными. В дальнейшем же истец утверждает, что для избрания Президентом Хаджимба Р. Д. должен был получить суммарно больше голосов избирателей, чем голоса, поданные за Квициниа А. А. и голоса, поданные против всех кандидатов.



Кроме того, истец в обоснование вышеизложенных доводов ссылается на международную практику, не приводя примеров избирательных систем каких-либо стран, заявляет, что «во всех демократических странах избранным считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании».



Если все же мы обратимся к зарубежной практике, то можем убедиться, что в подавляющем большинстве стран мира на прямых выборах президента при повторном голосовании используется избирательная система, при которой избранным считается кандидат, получивший большее число голосов по отношению к другому кандидату.



III. Следующие аргументы в обоснование мнения о нарушении ЦИК РА действующего законодательства указывают, что «Протокол № 21 от 09.09.2019 года не содержит сведении о количестве голосов, поданных против него, т. е. непосредственно против кандидата Хаджимба Р. Д.». Тогда как, по мнению истца, «это являлось ключевым условием для признания его избранным Президентом».



Опровергая данное ошибочное утверждение, хотим обратить внимание суда, что по ранее действовавшему законодательству избиратели голосовали против кандидатов в Президенты РА, поэтому при определении результатов голосования избирательными комиссиями, в том числе определялось число голосов, поданных против каждого кандидата. В протоколах избирательных комиссий об итогах голосования (итогах выборах) ранее включался пункт о количестве голосов, поданных против каждого кандидата в Президенты РА.



Количеством голосов, поданных против кандидата в Президенты РА, являлось число голосов, поданных за других кандидатов. В это число не включалось число голосов, поданных против всех кандидатов. Число голосов, поданных против всех кандидатов, отражалось в отдельной графе протоколов избирательных комиссий.



Конституционным законом РА «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере выборов» от 12 апреля 2019 года, №4768-с-VI был введен новый порядок голосования (волеизъявления), предусматривающий голосование за кандидата, а не против.



Аналогичные изменения были внесены в статьи 17 и 18 Конституционного закона о выборах Президента, регламентирующие порядок подведения, установления и опубликования итогов выборов, а также в протоколы избирательных комиссий об итогах голосования. В соответствии с этим участковые комиссии, окружные комиссии и Центральная избирательная комиссия при определении результатов голосования и итогов выборов не уполномочены устанавливать количество голосов, поданных против каждого кандидата в Президенты РА.



Исходя из указанных изменений, голоса, поданные за одного кандидата в Президенты РА, с правовой точки зрения, не могут рассматриваться в качестве голосов, поданных против другого кандидата. Голосами, поданными против как одного кандидата, так и против другого кандидата, исходя из положения Конституционного закона о выборах Президента, являются только голоса, поданные против всех кандидатов.



Также истец в своем иске указывает, что нарушены права избирателей, голосовавших против всех кандидатов. Фактически это означает, что иск подан, в том числе, в защиту избирательных прав тех, кто голосовал против всех. Хотя в заявлении Центрального штаба кандидата в Президенты А. Квициниа от 31 августа 2019 года говорилось, что «голос, отданный за графу «ПРОТИВ ВСЕХ», это голос в поддержку действующего режима…«ПРОТИВ ВСЕХ – ПРОТИВ АБХАЗИИ».



Более того, хотим обратить внимание, что голосование против всех кандидатов не является нововведением нынешних выборов Президента, такая форма волеизъявления граждан и ранее присутствовала в избирательном законодательстве РА при выборах Президента. Избиратели могли голосовать против всех кандидатов на выборах Президента в 2004 г, 2005 г., 2009 г., 2011 г., 2014 г. Был лишь другой способ голосования – голосование путем зачеркивания фамилий всех кандидатов, а не проставление отметки в поле для голосования, как сегодня.



Голосование «против всех» является отражением принципа свободных выборов, который представляет собою право избирателя выражать свою волю в любых юридически возможных формах голосования в соответствии с действующим законодательством.



Конституционно-правовой смысл волеизъявления в форме голосования против всех кандидатов заключается в том, что избиратель отказывает всем кандидатам в президенты, а не одному из них, вправе возглавить государство, соответственно, можно говорить о том, протестное голосование отражает отрицательное отношение ко всем кандидатам, а не только к кандидату, получившему больше голосов, по отношению к другому кандидату.



Действующий Конституционный закон о выборах Президента не допускает отождествлять голосования против всех кандидатов с голосованием за конкретных кандидатов. В связи с тем, что избиратели, голосующие за определенного кандидата и избиратели, голосующие против всех кандидатов, выражают разную, диаметрально отличную друг от друга, волю. Выборное законодательство не допускает объединение (суммирование) двух групп избирателей, выразивших отличное друг от друга мнение. Следовательно, предусмотренное частью 2 статьи 19 Конституционного закона о выборах Президента понятие «число голосов, поданных против него» не может быть тождественно сумме «числа голосов, поданных за другого кандидата» и «числа голосов, поданных «против всех», как ошибочно утверждается в исковом заявлении.



Исходя из вышеизложенного, на основании правового анализа норм Конституционного закона о выборах Президента, можно сделать однозначный вывод о том, что число голосов против всех учитывается и влечет за собой признание выборов несостоявшимися при повторном голосовании только в том случае, если число избирателей, проголосовавших против всех кандидатов, больше числа голосов, поданных за кандидата – победителя.



IV. Правила определения избранного кандидата в Президенты во втором туре установлены в части 2 статьи 19 Конституционного закона РА «О выборах Президент РА», в которой говорится, что избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.



Количество голосов в графе «против всех» учитывается как третье мнение избирателей, в соответствии с законодательством данное мнение избирателей не может ни складываться, ни вычитаться с голосами, отданными за одного или за другого кандидата. Кандидат в Президенты, набравший больше голосов по отношению к другому кандидату в Президенты и больше, чем голоса, отданные против всех кандидатов, по смыслу, заложенному в части 2 статьи 19 Конституционного закона о выборах, считается победителем выборов.



Граждан, голосовавших за одного кандидата в Президенты, нельзя считать проголосовавшими против другого кандидата, так как они голосовали не против другого кандидата, а лишь высказались за определенного кандидата. Выборное законодательство Республики Абхазия не позволяет выбирать несколько вариантов при голосовании. При этом голоса «против» находятся в строке протокола «против всех» и имеют значение только в случае, если они будут количественно больше, чем голоса, поданные за кандидата-победителя. Только в таком случае ЦИК может признавать выборы несостоявшимися.



Иная интерпретация части 2 статьи 19 Конституционного закона о выборах Президента приведет к нарушению одного из основных принципов демократии – подчинение меньшинства решению, принятому большинством. Именно поэтому голоса 3155 избирателей, проголосовавших против всех кандидатов, не могут отменить решение, принятое голосами 39 793 избирателей.



ЦИК РА при определении избранного кандидата в Президенты были соблюдены все три необходимых требования (условия), установленных частью 2 статьи 19 Конституционного закона о выборах Президента, а именно:

– определена явка избирателей, которая составила 65,99% при необходимом минимуме в 25% избирателей, включенных в списки для голосования;

– определен кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату;

– определено, что число голосов, поданных за кандидата Хаджимба Р. Д., больше числа голосов, поданных против него, т. к. голосами против кандидата могут считаться голоса, которые поданы против обоих кандидатов.



Границы полномочий ЦИК РА при установлении итогов выборов Президента при повторном голосовании определены статьями 18 и 19 Конституционного закона о выборах Президента. В соответствии с частью 1 статьи 18 данного закона ЦИК на основании протоколов окружных избирательных комиссий определяет:

– общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями;

– общее количество погашенных бюллетеней;

– общее число избирателей, внесенных в списки избирателей;

– общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования;

– общее число избирателей, принявших участие в голосовании;

– общее число голосов, поданных «за» каждого кандидата в Президенты Республики Абхазия;

– общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия;

– общее количество бюллетеней, признанных недействительными.



Ни статья 18, ни статья 19 Конституционного закона о выборах Президента не предусматривают и не предполагают, что необходимо суммировать голоса, поданные за одного кандидата с голосами, поданными против всех кандидатов.



Система подсчета голосов, при которой суммируются голоса проигравшего кандидата и голоса против всех кандидатов – является правовой конструкцией, которая может быть закреплена исключительно на законодательном уровне законодательным органом. Такая правовая норма не может быть предполагаемой, закрепленной завуалировано. Тем более, она не может быть создана и сформулирована Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия, при том, что, как сказано выше, она отсутствует в законодательстве.



ЦИК при подведении итогов повторного голосования строго руководствовалась Конституционным законом о выборах Президента, а не письмами кандидатов в Президенты, и тем более не тем, что о законе говорят или пишут в социальных сетях различные эксперты, потому что разговоры о законе и сам закон – абсолютно разные вещи.



Письма кандидатов в Президенты, которые поступили в ЦИК, носили сугубо информационный характер, проясняли правовую позицию кандидатов в Президенты в их понимании части 2 статьи 19 Конституционного закона о выборах Президента. Данные письма не подменяли собой для ЦИК положений законодательства, следовательно, отзыв кандидатом Квициниа А. А. своего письма никаким образом не мог сказаться на принятии окончательного решения по итогам выборов.



Подводя итог, можно сделать однозначные выводы, что:

1. Решением ЦИК РА об итогах выборов Президента РА от 9 сентября 2019 года не нарушены основные принципы избирательного права, закрепленные в Конституции РА, Конституционном законе РА «О выборах Президента РА»;

2. Избирательное законодательство РА не допускает отождествление голосов избирателей, проголосовавших против всех кандидатов с голосами избирателей, проголосовавших за одного из кандидатов в Президенты РА;

3. ЦИК РА установила число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты РА, и учла их при составлении итогового протокола;

4. в действиях ЦИК РА не усматривается нарушений статей 17, 18 и 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА» при определении итогов выборов Президента РА.



Исходя из вышеизложенного и в соответствии со статьями 18 и 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента Республики Абхазия», прошу суд:

– отказать в удовлетворении исковых требований о признании незаконным и недействительным Решения (протокол №21 от 09.09.2019 г.) ЦИК РА об итогах выборов Президента РА».

