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Председатели окружных избирательных комиссий: выборы проходят спокойно
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12:53, 22 Марта 2020
В Абхазии проходят выборы Главы государства.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Председатели окружных избирательных комиссий рассказали Апсныпресс о ходе голосования.
Округ №22, Сухумский район, Хачик Аветян: «На 12:00 проголосовало 900 избирателей. Всего в списке – 3 133 человека. Голосование проходит в дружественной обстановке».
Округ №26, Гулрыпшский район, Станислав Зантария: «Явка избирателей 972 человека. Нарушений никаких нет. Количество зарегистрированных избирателей 3 684 человека».
Округ №34, Ткуарчалский район, Любовь Аршба: «На 12:00 проголосовали 653 человека. Количество избирателей – 1 903».
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Председатели окружных избирательных комиссий рассказали Апсныпресс о ходе голосования.
Округ №22, Сухумский район, Хачик Аветян: «На 12:00 проголосовало 900 избирателей. Всего в списке – 3 133 человека. Голосование проходит в дружественной обстановке».
Округ №26, Гулрыпшский район, Станислав Зантария: «Явка избирателей 972 человека. Нарушений никаких нет. Количество зарегистрированных избирателей 3 684 человека».
Округ №34, Ткуарчалский район, Любовь Аршба: «На 12:00 проголосовали 653 человека. Количество избирателей – 1 903».
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