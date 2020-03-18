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Председатели окружных избирательных комиссий: выборы проходят спокойно

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12:53, 22 Марта 2020
Председатели окружных избирательных комиссий: выборы проходят спокойно
В Абхазии проходят выборы Главы государства.

Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Председатели окружных избирательных комиссий рассказали Апсныпресс о ходе голосования.

Округ №22, Сухумский район, Хачик Аветян: «На 12:00 проголосовало 900 избирателей. Всего в списке – 3 133  человека. Голосование проходит в дружественной обстановке».

Округ №26, Гулрыпшский район, Станислав Зантария: «Явка избирателей 972 человека. Нарушений никаких нет. Количество зарегистрированных избирателей 3 684 человека».

Округ №34, Ткуарчалский район, Любовь Аршба: «На 12:00 проголосовали 653 человека. Количество избирателей – 1 903».

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