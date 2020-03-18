Председатели окружных избирательных комиссий о начале голосования

В Абхазии проходят выборы Главы государства.



Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Председатели окружных избирательных комиссий рассказали Апсныпресс о начале голосования.



Округ №2, Сухум, Лиана Хварцкия: «Выборы проходят нормально, активно. На данный момент проголосовало по округу 584 избирателя. Комиссия приступила к работе в 7:00 утра. На 8:00 уже были подсчитаны бюллетени. Поставлены печати в правом углу. В целом все проходит нормально».



Округ №10, Гагра, Тамаз Лейба: «Выборы проходят хорошо, явка к 10:00 составила 770 человек».



Округ №35, Гал, Джон Гулария: «Выборы проходят в обычном штатном режиме. Явка достаточно высокая. Свыше 300 человек уже проголосовало».



Округ №19, Гудаута, Роман Гамисония: «Выборы проходят спокойно. К десяти утра явка была небольшой. Количество зарегистрированных избирателей в округе 3600 человек».



Округ №27, Очамчырский район, Инга Аблотия: «На 10:30 утра проголосовало 503 избирателя, всего зарегистрировано 2227 человек. Выборы походят спокойно».

