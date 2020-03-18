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Председатели окружных избирательных комиссий о начале голосования
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11:34, 22 Марта 2020
В Абхазии проходят выборы Главы государства.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Председатели окружных избирательных комиссий рассказали Апсныпресс о начале голосования.
Округ №2, Сухум, Лиана Хварцкия: «Выборы проходят нормально, активно. На данный момент проголосовало по округу 584 избирателя. Комиссия приступила к работе в 7:00 утра. На 8:00 уже были подсчитаны бюллетени. Поставлены печати в правом углу. В целом все проходит нормально».
Округ №10, Гагра, Тамаз Лейба: «Выборы проходят хорошо, явка к 10:00 составила 770 человек».
Округ №35, Гал, Джон Гулария: «Выборы проходят в обычном штатном режиме. Явка достаточно высокая. Свыше 300 человек уже проголосовало».
Округ №19, Гудаута, Роман Гамисония: «Выборы проходят спокойно. К десяти утра явка была небольшой. Количество зарегистрированных избирателей в округе 3600 человек».
Округ №27, Очамчырский район, Инга Аблотия: «На 10:30 утра проголосовало 503 избирателя, всего зарегистрировано 2227 человек. Выборы походят спокойно».
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Председатели окружных избирательных комиссий рассказали Апсныпресс о начале голосования.
Округ №2, Сухум, Лиана Хварцкия: «Выборы проходят нормально, активно. На данный момент проголосовало по округу 584 избирателя. Комиссия приступила к работе в 7:00 утра. На 8:00 уже были подсчитаны бюллетени. Поставлены печати в правом углу. В целом все проходит нормально».
Округ №10, Гагра, Тамаз Лейба: «Выборы проходят хорошо, явка к 10:00 составила 770 человек».
Округ №35, Гал, Джон Гулария: «Выборы проходят в обычном штатном режиме. Явка достаточно высокая. Свыше 300 человек уже проголосовало».
Округ №19, Гудаута, Роман Гамисония: «Выборы проходят спокойно. К десяти утра явка была небольшой. Количество зарегистрированных избирателей в округе 3600 человек».
Округ №27, Очамчырский район, Инга Аблотия: «На 10:30 утра проголосовало 503 избирателя, всего зарегистрировано 2227 человек. Выборы походят спокойно».
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