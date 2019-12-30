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Председатель Правительства России поздравил Президента Абхазии с новогодними праздниками
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14:03, 30 Декабря 2019
Дмитрий Медведев пожелал Раулю Хаджимба доброго здоровья и новых успехов, а дружественному абхазскому народу — счастья и благополучия.
Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым.
В поздравлении, в частности, отмечается:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
В уходящем году российско-абхазские отношения, базирующиеся на принципах союзничества и стратегического партнерства, поступательно развивались. Совершенствовались договорно-правовая база межгосударственного взаимодействия, механизмы многопланового социально-экономического сотрудничества. Убежден, что в 2020 году мы продолжим активную работу по расширению практических связей в различных областях.
Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья и новых успехов, а дружественному абхазскому народу — счастья и благополучия».
Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым.
В поздравлении, в частности, отмечается:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
В уходящем году российско-абхазские отношения, базирующиеся на принципах союзничества и стратегического партнерства, поступательно развивались. Совершенствовались договорно-правовая база межгосударственного взаимодействия, механизмы многопланового социально-экономического сотрудничества. Убежден, что в 2020 году мы продолжим активную работу по расширению практических связей в различных областях.
Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья и новых успехов, а дружественному абхазскому народу — счастья и благополучия».
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