Председатель Правительства России поздравил Президента Абхазии с новогодними праздниками

Дмитрий Медведев пожелал Раулю Хаджимба доброго здоровья и новых успехов, а дружественному абхазскому народу — счастья и благополучия.



Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым.



В поздравлении, в частности, отмечается:



«Уважаемый Рауль Джумкович!



Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году российско-абхазские отношения, базирующиеся на принципах союзничества и стратегического партнерства, поступательно развивались. Совершенствовались договорно-правовая база межгосударственного взаимодействия, механизмы многопланового социально-экономического сотрудничества. Убежден, что в 2020 году мы продолжим активную работу по расширению практических связей в различных областях.



Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья и новых успехов, а дружественному абхазскому народу — счастья и благополучия».

