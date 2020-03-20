Предприниматели Абхазии создают движение «Мы вместе»

Представители ряда организаций выступили с обращением к гражданам Абхазии.



Сухум. 27 марта. Апсныпресс. Предприниматели Абхазии выступили с обращением к гражданам страны и предложили создать движение «Мы вместе».



В обращении говорится:



«Проблема распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире свидетельствует о серьезной угрозе населению. В этой ситуации каждый из нас должен чувствовать ответственность за свою жизнь и жизни других людей. В целях создания условий по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизации финансовых ресурсов и обеспечения медикаментами и необходимыми средствами, предпринимателями Абхазии инициирована идея создания движения «Мы вместе».



Мы призываем граждан Абхазии, всех, кому не безразлична судьба нашего народа и нашего будущего, принять участие в сборе средств для организации процесса оказания необходимой медицинской помощи. Не оставайтесь в стороне от этой проблемы!



Со своей стороны, обещаем, что деятельность движения «Мы вместе» будет открытой и прозрачной. Мы будем информировать общественность о том, сколько средств собрано и на что конкретно они направляются.



Обращаемся к руководству Абхазии и просим ужесточить меры по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19.



Призываем население выполнять все рекомендации властей, потому что эта проблема может коснуться каждого из нас. Вместе мы одолеем эту тяжелую опасную болезнь!»



Под обращением поставили подписи представители:

ООО «Вина и воды Абхазии», ООО «Азид», ООО «Алхан», ООО «Ахра 2006», ООО «Премиум», СП ООО «А-Мобаил», ЗАО «Аквафон», ООО «Южные связи», ООО «Флагман», КБ «Кибит-банк», ООО «Золотой колос», ООО «Сухумский пивоваренный завод», ООО «Крым», ООО «Конти-Опт», ООО «Север 1», ООО «Супермаркет «Сухум», ООО «Апсны Дью Ти».

