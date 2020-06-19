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Предоставлены льготы по оплате аренды республиканского имущества
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19:33, 26 Июня 2020
Соответствующее Распоряжение принято Кабинетом Министров РА.
Сухум. 26 июня. Апсныпресс. Принято Распоряжение Кабинета Министров «Об условиях предоставления льгот по оплате арендной платы по договорам аренды республиканского имущества». Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РА.
В документе, в частности, говорится:
«1. Рекомендовать центральным органам государственного управления и подведомственным им организациям, выступающим арендодателями недвижимого имущества, находящегося в республиканской собственности, предоставлять в установленном гражданским законодательством Республики Абхазия порядке на основании мотивированных обращений арендаторов республиканского имущества отсрочку (рассрочку) или частичное освобождение в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года от уплаты установленных арендных платежей при наличии следующих оснований:
– предусмотренные договором аренды условия пользования республиканским имуществом или, если состояние имущества существенно ухудшились и данные обстоятельства вызваны эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и/или если арендатор республиканского имущества временно не осуществлял пользование арендованным имуществом, в связи с действием установленных актами Президента Республики Абхазия ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID- 19.
2. Предоставлять частичное освобождение в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года от уплаты установленных договорами аренды республиканского имущества арендных платежей при соблюдении условий, установленных пунктом 1 настоящего Распоряжения, арендаторам республиканского имущества, являющимся образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования,
общественными организациями инвалидов (а также созданными данными общественными организациями инвалидов для осуществления их уставных целей предприятиями, объединениями и учреждениями), иными организациями, осуществляющими социально-культурные или иные функции некоммерческого характера.
З. Рекомендовать предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате арендной платы по договорам аренды республиканского имущества при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящего Распоряжением, на срок до 31 декабря 2020 года соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности, образовавшейся в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года.
4. Применение отсрочки либо рассрочки по уплате арендной платы, частичного освобождения от уплаты установленных арендных платежей осуществлять на основании достигнутых арендодателем и арендатором республиканского имущества соглашений.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Абхазия и Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации».
Сухум. 26 июня. Апсныпресс. Принято Распоряжение Кабинета Министров «Об условиях предоставления льгот по оплате арендной платы по договорам аренды республиканского имущества». Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РА.
В документе, в частности, говорится:
«1. Рекомендовать центральным органам государственного управления и подведомственным им организациям, выступающим арендодателями недвижимого имущества, находящегося в республиканской собственности, предоставлять в установленном гражданским законодательством Республики Абхазия порядке на основании мотивированных обращений арендаторов республиканского имущества отсрочку (рассрочку) или частичное освобождение в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года от уплаты установленных арендных платежей при наличии следующих оснований:
– предусмотренные договором аренды условия пользования республиканским имуществом или, если состояние имущества существенно ухудшились и данные обстоятельства вызваны эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и/или если арендатор республиканского имущества временно не осуществлял пользование арендованным имуществом, в связи с действием установленных актами Президента Республики Абхазия ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID- 19.
2. Предоставлять частичное освобождение в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года от уплаты установленных договорами аренды республиканского имущества арендных платежей при соблюдении условий, установленных пунктом 1 настоящего Распоряжения, арендаторам республиканского имущества, являющимся образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования,
общественными организациями инвалидов (а также созданными данными общественными организациями инвалидов для осуществления их уставных целей предприятиями, объединениями и учреждениями), иными организациями, осуществляющими социально-культурные или иные функции некоммерческого характера.
З. Рекомендовать предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате арендной платы по договорам аренды республиканского имущества при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящего Распоряжением, на срок до 31 декабря 2020 года соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности, образовавшейся в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года.
4. Применение отсрочки либо рассрочки по уплате арендной платы, частичного освобождения от уплаты установленных арендных платежей осуществлять на основании достигнутых арендодателем и арендатором республиканского имущества соглашений.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Абхазия и Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации».
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