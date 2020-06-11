Праздник богатейшего духовного и культурного наследия российского народа: Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России

«Сегодня современная Россия – сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее статус могучей державы», - отметил Президент Абхазии.







Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания от имени народа Абхазии поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России.







«Уважаемый Владимир Владимирович!







От имени народа Республики Абхазия и от себя лично искренне поздравляю Вас с государственным праздником – Днем России. День России - самый молодой государственный праздник, ставший частью истории новой России. Этот праздник является богатейшим духовным и культурным наследием российского народа, который ведет к незыблемым ценностям патриотизма, свободы и справедливости.







Сегодня современная Россия – сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее статус могучей державы.







Хотел бы выразить Вам, уважаемый Владимир Владимирович, искреннюю благодарность от всех жителей Абхазии за Ваш неоценимый вклад в укрепление абхазской государственности, обеспечение безопасности и социально-экономическое развитие страны, повышение уровня благосостояния наших граждан.







Позвольте от всей души поздравить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех россиян с замечательным праздником и пожелать мира, добра, благополучия и новых свершений во благо Великой России», - говорится в поздравлении.