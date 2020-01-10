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Правоохранительные органы Абхазии проводят расследование по установлению и привлечению к ответственности организаторов и участников массовых беспорядков в Сухуме
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13:42, 11 Января 2020
Также, осуществляются мероприятия по установлению иностранных граждан, прибывших в РА для организации и участия в противоправной деятельности.
Сухум. 11 января. Апсныпресс. Службой государственной безопасности Республики Абхазия совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел РА проводится комплекс доследственных, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и привлечение к ответственности организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданиях в г. Сухум, а также лиц причастных к хищению, находившегося в помещениях служебного оружия. Об этом сообщается на официальном сайте Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
Также, осуществляются мероприятия по установлению иностранных граждан, прибывших в Республику Абхазия для организации и участия в противоправной деятельности.
Сухум. 11 января. Апсныпресс. Службой государственной безопасности Республики Абхазия совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел РА проводится комплекс доследственных, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и привлечение к ответственности организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданиях в г. Сухум, а также лиц причастных к хищению, находившегося в помещениях служебного оружия. Об этом сообщается на официальном сайте Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
Также, осуществляются мероприятия по установлению иностранных граждан, прибывших в Республику Абхазия для организации и участия в противоправной деятельности.
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