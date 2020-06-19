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Правительство определило приоритетные направления финансирования расходов бюджетов
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19:24, 26 Июня 2020
Соответствующее Распоряжение принято Кабинетом Министров РА.
Сухум. 26 июня. Апсныпресс. Кабинет Министров 26 июня принял Распоряженте «Об определении приоритетных направлений финансирования расходов бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия в 2020 году». Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РА.
В документе, в частности, говорится:
«1. Определить следующие приоритетные направления финансирования расходов бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия в 2020 году:
– реализация неотложных мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
– обеспечение своевременного исполнения важных и неотложных социальных обязательств, в том числе, выплат по публичным нормативным обязательствам; осуществление выплат по внешним обязательствам;
– осуществление выплат по внутренним обязательствам, в том числе по обязательствам государства за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги для обеспечения государственных нужд.
2. Центральным и местным органам государственного управления, органам управления государственными внебюджетными фондами:
– приостановить финансирование отдельных проектов и расходных обязательств, не являющихся приоритетными, исходя из положений настоящего Распоряжения и оценки важности и неотложности указанных расходов, проводимой Министерством финансов Республики Абхазия, местными финансовыми органами и органами управления государственными внебюджетными фондами, с учетом мотивированных мнений соответствующих распорядителей бюджетных средств;
– усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджетной системы Республики Абхазия;
– обеспечить направление в приоритетном порядке межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на выплату заработной платы, пенсий, пособий и иных установленных законодательством социальных выплат.
З. Центральным и местным органам государственного управления прекратить до 1 сентября 2020 года финансирование расходов, связанных с закупкой основных средств, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, за исключением мероприятий, по которым уже начато финансирование.
4. Центральным и местным органам государственного управления совместно с Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации обеспечить в полной мере перечисление в установленном порядке в соответствующие бюджеты части чистой прибыли подведомственных унитарных предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 20 процентов.
5. Продлить срок действия до 31 декабря 2020 года разрешительных и иных документов, в том числе разрешений (срочных лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим и физическим лицам, срок действия которых определен Кабинетом Министров Республики Абхазия и истек или истекает в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года, при условии:
– обращения лицензиата в лицензирующий орган с изложением причин, послуживших основанием невозможности осуществления деятельности лицензиата в связи с обстоятельствами, вызванными эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и действием установленных актами Президента Республики Абхазия ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID- 19;
– предоставления лицензии, срок которой истек или истекает в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Абхазия».
Сухум. 26 июня. Апсныпресс. Кабинет Министров 26 июня принял Распоряженте «Об определении приоритетных направлений финансирования расходов бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия в 2020 году». Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РА.
В документе, в частности, говорится:
«1. Определить следующие приоритетные направления финансирования расходов бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия в 2020 году:
– реализация неотложных мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
– обеспечение своевременного исполнения важных и неотложных социальных обязательств, в том числе, выплат по публичным нормативным обязательствам; осуществление выплат по внешним обязательствам;
– осуществление выплат по внутренним обязательствам, в том числе по обязательствам государства за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги для обеспечения государственных нужд.
2. Центральным и местным органам государственного управления, органам управления государственными внебюджетными фондами:
– приостановить финансирование отдельных проектов и расходных обязательств, не являющихся приоритетными, исходя из положений настоящего Распоряжения и оценки важности и неотложности указанных расходов, проводимой Министерством финансов Республики Абхазия, местными финансовыми органами и органами управления государственными внебюджетными фондами, с учетом мотивированных мнений соответствующих распорядителей бюджетных средств;
– усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджетной системы Республики Абхазия;
– обеспечить направление в приоритетном порядке межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на выплату заработной платы, пенсий, пособий и иных установленных законодательством социальных выплат.
З. Центральным и местным органам государственного управления прекратить до 1 сентября 2020 года финансирование расходов, связанных с закупкой основных средств, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, за исключением мероприятий, по которым уже начато финансирование.
4. Центральным и местным органам государственного управления совместно с Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации обеспечить в полной мере перечисление в установленном порядке в соответствующие бюджеты части чистой прибыли подведомственных унитарных предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 20 процентов.
5. Продлить срок действия до 31 декабря 2020 года разрешительных и иных документов, в том числе разрешений (срочных лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим и физическим лицам, срок действия которых определен Кабинетом Министров Республики Абхазия и истек или истекает в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года, при условии:
– обращения лицензиата в лицензирующий орган с изложением причин, послуживших основанием невозможности осуществления деятельности лицензиата в связи с обстоятельствами, вызванными эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и действием установленных актами Президента Республики Абхазия ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID- 19;
– предоставления лицензии, срок которой истек или истекает в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Абхазия».
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