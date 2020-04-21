ПП «Апсны»: светлая память о славном патриоте Абхазии Мусе Шанибове навсегда останется в наших сердцах

На 84 году ушел из жизни Муса Юнусович Шанибов.



Сухум. 28 апреля. Апсныпресс. Политсовет Политической партии «Апсны» выражает соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Абхазии Мусы Юнусовича Шанибова.



В соболезновании говорится:



«Сегодня перестало биться сердце одного из самых видных деятелей Кавказа, пламенного патриота Абхазии – Мусы Юнусовича Шанибова.



Муса Юнусович стоял у истоков национального движения адыгов конца XX в. В августе 1989 года возглавил Ассоциацию горских народов Кавказа, которая 2 ноября 1991 года была преобразована в Конфедерацию горских народов Кавказа. По его словам, создание КГНК стало необходимым для отстаивания национальных интересов Абхазии, ущемлявшихся грузинской стороной.



Во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году Конфедерация горских народов Кавказа работала во всех республиках для сбора добровольцев и отправки их на защиту сражавшегося за свободу и независимость народа Абхазии.



Светлая память о славном патриоте Абхазии навсегда останется в наших сердцах. Уход из жизни таких талантливых сынов своего Отечества, как Муса Шанибов, большая потеря для народов, которым он служил верой и правдой».



(АП): Юрий (Муса) Юнусович Шанибов родился 29 декабря 1936 года в Кабардино-Балкарии.



Выпускник юридического факультета Ростовского государственного университета, кандидат философских наук. Был доцентом кафедры политологии Кабардино-Балкарского университета. Занимал пост второго секретаря ЦК комсомола Кабардино-Балкарии. Руководил лабораторией по межрелигиозным и межэтническим конфликтам.

В августе 1989 года возглавил Ассоциацию горских народов Кавказа. В ноябре 1991 года стал президентом Конфедерации горских народов Кавказа. В 1992 году стал первым заместителем председателя Конгресса кабардинского народа. В сентябре того же года его арестовали за разжигание межнациональной розни. Арест вызвал в Кабардино-Балкарии массовые беспорядки. 1 октября был отпущен из-под стражи, после чего переехал в Абхазию.

Был инициатором создания штаба КгНК в Гудауте для оказания помощи Абхазии.



Муса Шанибов автор более 50 научных публикаций, 11 монографий, среди которых: «Победа единства: Политологический анализ конфликтных ситуаций на Кавказе» (1994; издана в России, Египте, Турции), «Социальные проблемы трудового коллектива: исследование, экспериментирование, прогнозирование планирования» (1978), «Инновационное управление и самоуправление социологическими процессами в экстремальных условиях» (2000) и др.

