ПП «Апсны»: любые проявления межнациональной розни должны немедленно пресекаться

Политсовет Политической партии «Апсны» распространил заявление.



Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. Политсовет Политической партии «Апсны» распространил заявление о недопустимости разжигания межнациональной розни во время выборной кампании Президента Абхазии.



В заявлении говорится:



«После оглашения предварительных результатов второго тура выборов Президента Абхазии, в некоторых интернет-ресурсах появились публикации, порочащие честь и достоинство наших сограждан армянской национальности, что вызывает наше справедливое возмущение.



Армянский народ, являясь частью многонационального народа Абхазии, сделал свой выбор на основе собственных предпочтений. В ходе предвыборной кампании они активно агитировали за тех кандидатов, кто, по их мнению, мог бы реально принести пользу стране. Представители армянской общины были задействованы практически в каждом предвыборном штабе.

Мы гордимся своим многонациональным народом. Обвинять и оскорблять кого-то из-за сделанного выбора – это попытка раскачать ситуацию, используя ксенофобскую и националистическую риторику. Конституция страны гарантирует всем ее гражданам, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, права и свободы. Граждане армянской национальности, как и другие наши соотечественники, этим правом воспользовались, выполнив свой гражданский долг. При этом голосовали они за обоих кандидатов.



Мы считаем недопустимыми оскорбительные выпады в адрес наших сограждан. Основателю современного Абхазского государства Владиславу Ардзинба принадлежат следующие слова: «Наша сила - в нашем единстве». Задача всех нас не забывать об этом никогда. Армянское население, вместе со всем многонациональным народом Абхазии, в тяжелые 1992-1993 годы встало на защиту своей Родины. Любые проявления межнациональной розни должны немедленно пресекаться. Пора положить конец этой порочной практике».



