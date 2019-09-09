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ПП «Апсны»: любые проявления межнациональной розни должны немедленно пресекаться

5
12:44, 10 Сентября 2019
ПП «Апсны»: любые проявления межнациональной розни должны немедленно пресекаться
Политсовет Политической партии «Апсны» распространил заявление.

Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. Политсовет Политической партии «Апсны» распространил заявление о недопустимости разжигания межнациональной розни во время выборной кампании Президента Абхазии.

В заявлении говорится:

«После оглашения предварительных результатов второго тура выборов Президента Абхазии, в некоторых интернет-ресурсах появились публикации, порочащие честь и достоинство наших сограждан армянской национальности, что вызывает наше справедливое возмущение.

Армянский народ, являясь частью многонационального народа Абхазии, сделал свой выбор на основе собственных предпочтений. В ходе предвыборной кампании они активно агитировали за тех кандидатов, кто, по их мнению, мог бы реально принести пользу стране. Представители армянской общины были задействованы практически в каждом предвыборном штабе.
Мы гордимся своим многонациональным народом. Обвинять и оскорблять кого-то из-за сделанного выбора – это попытка раскачать ситуацию, используя ксенофобскую и националистическую риторику. Конституция страны гарантирует всем ее гражданам, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, права и свободы. Граждане армянской национальности, как и другие наши соотечественники, этим правом воспользовались, выполнив свой гражданский долг. При этом голосовали они за обоих кандидатов.

Мы считаем недопустимыми оскорбительные выпады в адрес наших сограждан. Основателю современного Абхазского государства Владиславу Ардзинба принадлежат следующие слова: «Наша сила - в нашем единстве». Задача всех нас не забывать об этом никогда. Армянское население, вместе со всем многонациональным народом Абхазии, в тяжелые 1992-1993 годы встало на защиту своей Родины. Любые проявления межнациональной розни должны немедленно пресекаться. Пора положить конец этой порочной практике».


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