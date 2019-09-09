12:44, 10 Сентября 2019 5
19:37, 9 Сентября 2019 963
15:01, 9 Сентября 2019 285
14:21, 9 Сентября 2019 268
14:17, 9 Сентября 2019 467
13:36, 9 Сентября 2019 575
12:09, 9 Сентября 2019 1719
23:31, 8 Сентября 2019 1529
20:29, 8 Сентября 2019 811
19:41, 8 Сентября 2019 443
19:07, 8 Сентября 2019 430
18:26, 8 Сентября 2019 731
15:35, 8 Сентября 2019 896
14:54, 8 Сентября 2019 442
13:52, 8 Сентября 2019 356
12:37, 8 Сентября 2019 486
11:58, 8 Сентября 2019 390
10:35, 8 Сентября 2019 544
10:14, 8 Сентября 2019 617
11:09, 6 Сентября 2019 1604
19:27, 5 Сентября 2019 763
16:59, 5 Сентября 2019 425
15:38, 5 Сентября 2019 892
13:28, 5 Сентября 2019 547
19:19, 4 Сентября 2019 1235
Популярное
09.09.2019 1721
06.09.2019 1604
08.09.2019 1529
04.09.2019 1235
03.09.2019 1181
03.09.2019 930
08.09.2019 896
05.09.2019 892
ПП «Апсны»: любые проявления межнациональной розни должны немедленно пресекаться
5
12:44, 10 Сентября 2019
Политсовет Политической партии «Апсны» распространил заявление.
Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. Политсовет Политической партии «Апсны» распространил заявление о недопустимости разжигания межнациональной розни во время выборной кампании Президента Абхазии.
В заявлении говорится:
«После оглашения предварительных результатов второго тура выборов Президента Абхазии, в некоторых интернет-ресурсах появились публикации, порочащие честь и достоинство наших сограждан армянской национальности, что вызывает наше справедливое возмущение.
Армянский народ, являясь частью многонационального народа Абхазии, сделал свой выбор на основе собственных предпочтений. В ходе предвыборной кампании они активно агитировали за тех кандидатов, кто, по их мнению, мог бы реально принести пользу стране. Представители армянской общины были задействованы практически в каждом предвыборном штабе.
Мы гордимся своим многонациональным народом. Обвинять и оскорблять кого-то из-за сделанного выбора – это попытка раскачать ситуацию, используя ксенофобскую и националистическую риторику. Конституция страны гарантирует всем ее гражданам, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, права и свободы. Граждане армянской национальности, как и другие наши соотечественники, этим правом воспользовались, выполнив свой гражданский долг. При этом голосовали они за обоих кандидатов.
Мы считаем недопустимыми оскорбительные выпады в адрес наших сограждан. Основателю современного Абхазского государства Владиславу Ардзинба принадлежат следующие слова: «Наша сила - в нашем единстве». Задача всех нас не забывать об этом никогда. Армянское население, вместе со всем многонациональным народом Абхазии, в тяжелые 1992-1993 годы встало на защиту своей Родины. Любые проявления межнациональной розни должны немедленно пресекаться. Пора положить конец этой порочной практике».
Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. Политсовет Политической партии «Апсны» распространил заявление о недопустимости разжигания межнациональной розни во время выборной кампании Президента Абхазии.
В заявлении говорится:
«После оглашения предварительных результатов второго тура выборов Президента Абхазии, в некоторых интернет-ресурсах появились публикации, порочащие честь и достоинство наших сограждан армянской национальности, что вызывает наше справедливое возмущение.
Армянский народ, являясь частью многонационального народа Абхазии, сделал свой выбор на основе собственных предпочтений. В ходе предвыборной кампании они активно агитировали за тех кандидатов, кто, по их мнению, мог бы реально принести пользу стране. Представители армянской общины были задействованы практически в каждом предвыборном штабе.
Мы гордимся своим многонациональным народом. Обвинять и оскорблять кого-то из-за сделанного выбора – это попытка раскачать ситуацию, используя ксенофобскую и националистическую риторику. Конституция страны гарантирует всем ее гражданам, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, права и свободы. Граждане армянской национальности, как и другие наши соотечественники, этим правом воспользовались, выполнив свой гражданский долг. При этом голосовали они за обоих кандидатов.
Мы считаем недопустимыми оскорбительные выпады в адрес наших сограждан. Основателю современного Абхазского государства Владиславу Ардзинба принадлежат следующие слова: «Наша сила - в нашем единстве». Задача всех нас не забывать об этом никогда. Армянское население, вместе со всем многонациональным народом Абхазии, в тяжелые 1992-1993 годы встало на защиту своей Родины. Любые проявления межнациональной розни должны немедленно пресекаться. Пора положить конец этой порочной практике».
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.