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Повторные выборы в Парламент Абхазии по 4 округам назначены на 12 июля.
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13:38, 15 Июня 2020
Центризбирком Абхазии зарегистрировал девять кандидатов в депутаты Парламента
Сухум. 15 июня. Апсныпресс. В Центральной избирательной комиссии РА зарегистрированы девять кандидатов в депутаты Народного Собрания - Парламента Абхазии.
Бзыпский избирательный округ № 10
1. Лейба Тамази Гаврилович
2. Бейя Тимур Абесаломович
Отхарский избирательный округ № 14
1. Габлия Робестан Иванович
2. Барцыц Алмасхан Эдуардович
Гудаутский городской избирательный округ № 18
1. Ахба Астамыр Яковлевич
2. Хагба Алхас Эсметович
Кындыгский избирательный округ № 31
1. Кокая Гарри Гурамович
2. Адлейба Джансух Иванович
3. Квициния Аидар Славикович.
Повторные выборы в Парламент Абхазии по 4 округам назначены на 12 июля.
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