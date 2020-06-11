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Повторные выборы в Парламент Абхазии по 4 округам назначены на 12 июля.

11
13:38, 15 Июня 2020
Повторные выборы в Парламент Абхазии по 4 округам назначены на 12 июля.
Центризбирком Абхазии зарегистрировал девять кандидатов в депутаты Парламента

Сухум. 15 июня. Апсныпресс. В Центральной избирательной комиссии РА зарегистрированы девять кандидатов в депутаты Народного Собрания - Парламента Абхазии.

Бзыпский избирательный округ № 10

1. Лейба Тамази Гаврилович
2. Бейя Тимур Абесаломович

Отхарский избирательный округ № 14 

1. Габлия Робестан Иванович
2. Барцыц Алмасхан Эдуардович

Гудаутский городской избирательный округ № 18

1. Ахба Астамыр Яковлевич
2. Хагба Алхас Эсметович

Кындыгский избирательный округ № 31

1. Кокая Гарри Гурамович
2. Адлейба Джансух Иванович
3. Квициния Аидар Славикович.

Повторные выборы в Парламент Абхазии по 4 округам назначены на 12 июля.


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