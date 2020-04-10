Повторное тестирование: у первого пациента с COVID-19 после проведённого лечения коронавирус не выявлен

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса инфрмирует…



Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 17 апреля.



В сообщении отмечается, что «первому заболевшему пациенту COVID-19 после проведенного курса лечения дважды было проведено повторное тестирование, согласно которому коронавирус выявлен не был. Пациент остается в Гудаутской центральной районной больнице под наблюдением врачей и в течение нескольких дней планируется его выписка».



Кроме того, «двое других пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции. У обоих – состояние без отрицательной динамики».



За прошедшие сутки тестирование прошли 10 человек. Результат тестирования – отрицательный.



При этом, Оперштаб подчёркивает: «Уважаемые граждане, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».

