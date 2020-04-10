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Повторное тестирование: у первого пациента с COVID-19 после проведённого лечения коронавирус не выявлен
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19:26, 17 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса инфрмирует…
Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 17 апреля.
В сообщении отмечается, что «первому заболевшему пациенту COVID-19 после проведенного курса лечения дважды было проведено повторное тестирование, согласно которому коронавирус выявлен не был. Пациент остается в Гудаутской центральной районной больнице под наблюдением врачей и в течение нескольких дней планируется его выписка».
Кроме того, «двое других пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции. У обоих – состояние без отрицательной динамики».
За прошедшие сутки тестирование прошли 10 человек. Результат тестирования – отрицательный.
При этом, Оперштаб подчёркивает: «Уважаемые граждане, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».
Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 17 апреля.
В сообщении отмечается, что «первому заболевшему пациенту COVID-19 после проведенного курса лечения дважды было проведено повторное тестирование, согласно которому коронавирус выявлен не был. Пациент остается в Гудаутской центральной районной больнице под наблюдением врачей и в течение нескольких дней планируется его выписка».
Кроме того, «двое других пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции. У обоих – состояние без отрицательной динамики».
За прошедшие сутки тестирование прошли 10 человек. Результат тестирования – отрицательный.
При этом, Оперштаб подчёркивает: «Уважаемые граждане, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».
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