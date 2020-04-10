APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
19:26, 17 Апреля 2020 142
19:12, 17 Апреля 2020 284
17:09, 17 Апреля 2020 149
16:37, 17 Апреля 2020 315
15:39, 17 Апреля 2020 226
15:23, 17 Апреля 2020 296
10:30, 17 Апреля 2020 251
18:22, 16 Апреля 2020 715
16:37, 16 Апреля 2020 794
16:09, 16 Апреля 2020 570
14:44, 16 Апреля 2020 904
18:55, 15 Апреля 2020 645
14:22, 15 Апреля 2020 610
13:52, 15 Апреля 2020 1108
13:39, 15 Апреля 2020 640
20:12, 14 Апреля 2020 900
18:06, 14 Апреля 2020 929
17:58, 14 Апреля 2020 670
16:47, 14 Апреля 2020 542
16:09, 14 Апреля 2020 727
15:28, 14 Апреля 2020 806
15:23, 14 Апреля 2020 722
12:22, 14 Апреля 2020 585
10:29, 14 Апреля 2020 754
18:34, 13 Апреля 2020 936

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Повторное тестирование: у первого пациента с COVID-19 после проведённого лечения коронавирус не выявлен

Повторное тестирование: у первого пациента с COVID-19 после проведённого лечения коронавирус не выявлен

23
19:26, 17 Апреля 2020
Повторное тестирование: у первого пациента с COVID-19 после проведённого лечения коронавирус не выявлен
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса инфрмирует…

Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 17 апреля.

В сообщении отмечается, что «первому заболевшему пациенту COVID-19 после проведенного курса лечения дважды было проведено повторное тестирование, согласно которому коронавирус выявлен не был. Пациент остается в Гудаутской центральной районной больнице под наблюдением врачей и в течение нескольких дней планируется его выписка».

Кроме того,  «двое других пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции. У обоих – состояние без отрицательной динамики».

За прошедшие сутки тестирование прошли 10 человек. Результат тестирования – отрицательный.
 
При этом, Оперштаб подчёркивает: «Уважаемые граждане, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика