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Повторное голосование по выборам Президента Абхазии 8 сентября пройдет в Москве и Черкесске
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15:25, 3 Сентября 2019
Избирательные участки в Москве и Черкесске будут открыты для голосования с 08:00 до 20:00.
Сухум. 3 сентября. Апсныпресс. 8 сентября пройдет повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия. Как сообщили в Посольстве Абхазии в России, в Москве избирательный участок №4 Центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: ул. Донская, д. 18/7, стр.1 (ближайшая станция метро Шаболовская).
В Черкесске избирательный участок №5 Центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: Площадь им. Кирова, 5 (городской Дом культуры).
8 сентября избирательные участки в Москве и Черкесске будут открыты для голосования с 08:00 до 20:00.
Граждане Республики Абхазия для участия в голосовании по выборам Президента Республики Абхазия в обязательном порядке должны предъявить действительный внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия образца 2016 года.
(АП): В соответствии со ст. 19 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» по двум кандидатам: Раулю Джумковичу Хаджимба и Алхасу Алексеевичу Квициниа, получившим наибольшее число голосов, проводится повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия.
Сухум. 3 сентября. Апсныпресс. 8 сентября пройдет повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия. Как сообщили в Посольстве Абхазии в России, в Москве избирательный участок №4 Центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: ул. Донская, д. 18/7, стр.1 (ближайшая станция метро Шаболовская).
В Черкесске избирательный участок №5 Центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: Площадь им. Кирова, 5 (городской Дом культуры).
8 сентября избирательные участки в Москве и Черкесске будут открыты для голосования с 08:00 до 20:00.
Граждане Республики Абхазия для участия в голосовании по выборам Президента Республики Абхазия в обязательном порядке должны предъявить действительный внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия образца 2016 года.
(АП): В соответствии со ст. 19 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» по двум кандидатам: Раулю Джумковичу Хаджимба и Алхасу Алексеевичу Квициниа, получившим наибольшее число голосов, проводится повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия.
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