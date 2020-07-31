APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
18:02, 31 Июля 2020
17:37, 31 Июля 2020 55
12:34, 31 Июля 2020 152
11:02, 31 Июля 2020 174
21:06, 30 Июля 2020 317
20:05, 30 Июля 2020 499
18:53, 30 Июля 2020 401
18:22, 30 Июля 2020 276
18:16, 30 Июля 2020 237
17:46, 30 Июля 2020 399
17:38, 30 Июля 2020 391
17:27, 30 Июля 2020 479
16:16, 30 Июля 2020 400
16:00, 30 Июля 2020 407
15:27, 30 Июля 2020 721
14:07, 30 Июля 2020 352
14:03, 30 Июля 2020 266
13:24, 30 Июля 2020 403
12:06, 30 Июля 2020 480
22:03, 29 Июля 2020 503
18:32, 29 Июля 2020 536
16:55, 29 Июля 2020 1228
14:26, 29 Июля 2020 521
14:16, 29 Июля 2020 494
13:36, 29 Июля 2020 979

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Посольство РА в Сирии поздравляет всех мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам

Посольство РА в Сирии поздравляет всех мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам

18:02, 31 Июля 2020
Посольство РА в Сирии поздравляет всех мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам

31 июля мусульмане всего мира отмечают праздник Курбан-байрам 

Сухум. 31 июля  2020. Апсныпресс. Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике поздравляет всех мусульман Абхазии с одним из самых главных мусульманских праздников – Курбан-байрамом.

«Праздник Курбан-байрам напоминает нам о добре и терпимости, любви к ближнему, духовном пути каждого человека. В современном мире очень важно помнить об этих истинных ценностях веры.

Ещё раз поздравляем всех мусульман Абхазии и мира с этим великим праздником,  желаем всем крепкого здоровья, мира и благополучия», - отмечается  в поздравлении.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика