Посольство РА в Сирии поздравляет всех мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам



31 июля мусульмане всего мира отмечают праздник Курбан-байрам



Сухум. 31 июля 2020. Апсныпресс. Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике поздравляет всех мусульман Абхазии с одним из самых главных мусульманских праздников – Курбан-байрамом.



«Праздник Курбан-байрам напоминает нам о добре и терпимости, любви к ближнему, духовном пути каждого человека. В современном мире очень важно помнить об этих истинных ценностях веры.



Ещё раз поздравляем всех мусульман Абхазии и мира с этим великим праздником, желаем всем крепкого здоровья, мира и благополучия», - отмечается в поздравлении.

