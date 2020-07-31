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Посольство РА в Сирии поздравляет всех мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам
18:02, 31 Июля 2020
31 июля мусульмане всего мира отмечают праздник Курбан-байрам
Сухум. 31 июля 2020. Апсныпресс. Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике поздравляет всех мусульман Абхазии с одним из самых главных мусульманских праздников – Курбан-байрамом.
«Праздник Курбан-байрам напоминает нам о добре и терпимости, любви к ближнему, духовном пути каждого человека. В современном мире очень важно помнить об этих истинных ценностях веры.
Ещё раз поздравляем всех мусульман Абхазии и мира с этим великим праздником, желаем всем крепкого здоровья, мира и благополучия», - отмечается в поздравлении.
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