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Последняя группа новобранцев ЮВО призыва «Осень-2019» в Абхазии приведена к Военной присяге
12:46, 3 Февраля 2020
В российском военном соединении, расположенном в Абхазии, созданы все условия для скорейшей адаптации призывников.
Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии приведена к Военной присяге последняя группа новобранцев осеннего призыва 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Призывники из Краснодарского края прибыли в воинскую часть железнодорожным транспортом в сопровождении офицеров соединения.
До принятия Военной присяги в течение месяца на полигоне Гудаута новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки, изучали уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, знакомились с историей и боевыми традициями базы.
В российском военном соединении, расположенном в Абхазии, созданы все условия для скорейшей адаптации призывников. Солдаты размещены в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха. Все помещения оборудованы чайными и игровыми комнатами, также имеются спортивные уголки и залы с тренажерами.
Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии приведена к Военной присяге последняя группа новобранцев осеннего призыва 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Призывники из Краснодарского края прибыли в воинскую часть железнодорожным транспортом в сопровождении офицеров соединения.
До принятия Военной присяги в течение месяца на полигоне Гудаута новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки, изучали уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, знакомились с историей и боевыми традициями базы.
В российском военном соединении, расположенном в Абхазии, созданы все условия для скорейшей адаптации призывников. Солдаты размещены в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха. Все помещения оборудованы чайными и игровыми комнатами, также имеются спортивные уголки и залы с тренажерами.
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