Последняя группа новобранцев ЮВО призыва «Осень-2019» в Абхазии приведена к Военной присяге

В российском военном соединении, расположенном в Абхазии, созданы все условия для скорейшей адаптации призывников.



Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии приведена к Военной присяге последняя группа новобранцев осеннего призыва 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.



Призывники из Краснодарского края прибыли в воинскую часть железнодорожным транспортом в сопровождении офицеров соединения.



До принятия Военной присяги в течение месяца на полигоне Гудаута новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки, изучали уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, знакомились с историей и боевыми традициями базы.



В российском военном соединении, расположенном в Абхазии, созданы все условия для скорейшей адаптации призывников. Солдаты размещены в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха. Все помещения оборудованы чайными и игровыми комнатами, также имеются спортивные уголки и залы с тренажерами.





