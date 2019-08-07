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После публикаций в Апсныпресс нашлись родственники двух узников концлагерей
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11:32, 13 Августа 2019
Апсныпресс продолжает рубрику «Возвращение имени» в рамках военно-исторического проекта под одноименным названием.
Сухум. 13 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. После публикаций в Апсныпресс списка пропавших без вести жителей Абхазии, нашлись родственники двух узников концлагерей немецких фашистов.
Как сообщил руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов, с ним связался сын узника концлагеря Сарапиона Лагвилава, которому 80 лет.
Также, нашлись родственники Георгия Персопуло, призванного на фронт из Сухума.
Сухум. 13 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. После публикаций в Апсныпресс списка пропавших без вести жителей Абхазии, нашлись родственники двух узников концлагерей немецких фашистов.
Как сообщил руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов, с ним связался сын узника концлагеря Сарапиона Лагвилава, которому 80 лет.
Также, нашлись родственники Георгия Персопуло, призванного на фронт из Сухума.
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