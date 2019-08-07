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Поможем Софии Сабекия обрести счастливое детство!
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12:35, 14 Августа 2019
Стоимость курсового лечения в Москве – 250 000 руб.
Сухум. 14 августа. Апсныпресс. Софии Сабекия нужна срочная помощь! Детский церебральный паралич, правосторонний гемипарез. Значения таких слов София пока ещё не знает, но ощущает все последствия на себе.
Только когда Софии исполнилось 4 месяца, родители стали замечать ограничения функций правой руки: она не сжимала ручку в кулак, не могла держать предметы. Родители сразу начали водить дочку на массаж в Сухумскую детскую поликлинику, но этого было недостаточно. Позже ребенок стал припадать на правую ногу. Тогда по рекомендации лечащего врача-педиатра, они вывезли ребёнка на обследование в Сочи. Там в возрасте 2,5 лет ей был поставлен диагноз: ДЦП, правосторонний гемипарез. Гемипарез – это неврологическое расстройство, при котором наблюдается ограничение движения мышц правой (как в случае с Софией) или левой половины тела при поражении противоположного полушария головного мозга.
В прошлом году девочке уже помогли добрые люди и вся необходимая сумма на курс обследования и лечения в Московском Научно-практическом центре была собрана, лечение пошло ей на пользу. За время нахождения в отделении, у Софии врачи отметили положительную динамику в состоянии здоровья: улучшился тонус в правых конечностях, окрепли мышцы спины, улучшился рисунок ходьбы – стала лучше нагружать правую пятку, улучшились функции правой руки и речевое развитие.
София была выписана в удовлетворительном состоянии. Врачи считают, что полное выздоровление девочки возможно, но для этого необходимо систематически два раза в год проходить курс лечения в Москве в период активного роста костей ребенка.
В этом году, по рекомендации логопеда, малышка пойдет в детский сад. Это необходимо для того, чтобы она могла общаться с детьми. Минутное счастье сопровождается часовыми болями. Разве так должен жить ребенок?
Вместе мы сможем помочь Софии обрести счастливое детство, ведь так мало для этого нужно. Стоимость второго курса реабилитации в Москве – 250 000 руб.
Спасём жизнь Софии вместе! Отправьте СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050 .
Стоимость сообщения 20 рублей. Эта сумма поможет приблизить Софию к мечте – научиться ходить как все дети.
О других способах вы можете узнать по тел.:+7 (940) 773-50-50, либо на сайте: www.ashanakbf.com.
Сухум. 14 августа. Апсныпресс. Софии Сабекия нужна срочная помощь! Детский церебральный паралич, правосторонний гемипарез. Значения таких слов София пока ещё не знает, но ощущает все последствия на себе.
Только когда Софии исполнилось 4 месяца, родители стали замечать ограничения функций правой руки: она не сжимала ручку в кулак, не могла держать предметы. Родители сразу начали водить дочку на массаж в Сухумскую детскую поликлинику, но этого было недостаточно. Позже ребенок стал припадать на правую ногу. Тогда по рекомендации лечащего врача-педиатра, они вывезли ребёнка на обследование в Сочи. Там в возрасте 2,5 лет ей был поставлен диагноз: ДЦП, правосторонний гемипарез. Гемипарез – это неврологическое расстройство, при котором наблюдается ограничение движения мышц правой (как в случае с Софией) или левой половины тела при поражении противоположного полушария головного мозга.
В прошлом году девочке уже помогли добрые люди и вся необходимая сумма на курс обследования и лечения в Московском Научно-практическом центре была собрана, лечение пошло ей на пользу. За время нахождения в отделении, у Софии врачи отметили положительную динамику в состоянии здоровья: улучшился тонус в правых конечностях, окрепли мышцы спины, улучшился рисунок ходьбы – стала лучше нагружать правую пятку, улучшились функции правой руки и речевое развитие.
София была выписана в удовлетворительном состоянии. Врачи считают, что полное выздоровление девочки возможно, но для этого необходимо систематически два раза в год проходить курс лечения в Москве в период активного роста костей ребенка.
В этом году, по рекомендации логопеда, малышка пойдет в детский сад. Это необходимо для того, чтобы она могла общаться с детьми. Минутное счастье сопровождается часовыми болями. Разве так должен жить ребенок?
Вместе мы сможем помочь Софии обрести счастливое детство, ведь так мало для этого нужно. Стоимость второго курса реабилитации в Москве – 250 000 руб.
Спасём жизнь Софии вместе! Отправьте СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050 .
Стоимость сообщения 20 рублей. Эта сумма поможет приблизить Софию к мечте – научиться ходить как все дети.
О других способах вы можете узнать по тел.:+7 (940) 773-50-50, либо на сайте: www.ashanakbf.com.
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