APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
15:28, 19 Декабря 2019 10
15:24, 19 Декабря 2019 15
13:26, 19 Декабря 2019 154
09:25, 19 Декабря 2019 331
09:24, 19 Декабря 2019 219
20:20, 18 Декабря 2019 505
19:37, 18 Декабря 2019 429
17:51, 18 Декабря 2019 413
17:17, 18 Декабря 2019 360
16:21, 18 Декабря 2019 645
15:55, 18 Декабря 2019 467
15:17, 18 Декабря 2019 224
13:02, 18 Декабря 2019 467
12:32, 18 Декабря 2019 382
19:00, 17 Декабря 2019 1775
17:33, 17 Декабря 2019 569
16:24, 17 Декабря 2019 547
16:09, 17 Декабря 2019 527
15:57, 17 Декабря 2019 318
12:37, 17 Декабря 2019 500
12:34, 17 Декабря 2019 461
12:30, 17 Декабря 2019 325
11:57, 17 Декабря 2019 329
11:55, 17 Декабря 2019 333
11:42, 17 Декабря 2019 529

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Поможем маленькому Шабату Голандзия сделать самостоятельные шаги

Поможем маленькому Шабату Голандзия сделать самостоятельные шаги

4
15:24, 19 Декабря 2019
Поможем маленькому Шабату Голандзия сделать самостоятельные шаги
Маленький  Шабат Голандзия нуждается в нашей помощи!

Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. С просьбой о помощи в Культурно-благотворительный фонд «Ашана» обратилась семья Голандзия в лечении их трехлетнего сына по диагнозу: органическое поражение ЦНС, задержка моторного развития.

Родился Шабат недоношенным. После рождения малыш вместе с мамой 15 дней пролежал в больнице на искусственном вскармливании и под наблюдением врачей, но состояние мальчика не улучшалось, позже врачами были зафиксированы судороги.

Родители незамедлительно вывезли Шабата за пределы страны, где было продолжено лечение.

В первый месяц жизни мальчику был установлен первый диагноз: киста головного мозга. И снова  больницы, лечение… и новый страшный диагноз, который прозвучал, как приговор - ДЦП.

Шабату всего 3 года, но на протяжении этих трех лет родители вывозят его на обследование, и мальчик мужественно проходит курсы лечения. У малыша уже заметна положительная динамика.

Для того, чтобы ребенок смог сделать самостоятельные шаги, не опираясь, ему необходимо продолжить лечение.

Шабат нуждается в срочной госпитализации в Институте медицинских технологий (г. Москва) для проведения восстановительного лечения.

Целью госпитализации - коррекция тонуса мышц, увеличение объема движений, укрепление мышц, развитие их силы и выносливости, развитие координации движения и равновесия, развитие мелкой моторики, обучение навыку самостоятельного передвижения, улучшение психоэмоционального состояния. Благодаря всем этим процедурам, он сможет на шаг приблизиться к счастливому здоровому будущему.

Стоимость курса лечения в ИМТ – 199 430 руб. Эта сумма, неподъемная для семьи Голандзия. У родителей малыша нет постоянной работы, им очень тяжело самостоятельно заниматься лечением своего ребёнка.

Благотворители, люди с большим и добрым сердцем, не будьте равнодушны к проблеме семьи Голандзия!

КБФ «Ашана» призывает каждого принять участие в спасении жизни малыша.

Вы можете помочь следующими способами:

Если вы в Абхазии:
Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс Фонда, набрав: *

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика