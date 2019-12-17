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Поможем маленькому Шабату Голандзия сделать самостоятельные шаги
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15:24, 19 Декабря 2019
Маленький Шабат Голандзия нуждается в нашей помощи!
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. С просьбой о помощи в Культурно-благотворительный фонд «Ашана» обратилась семья Голандзия в лечении их трехлетнего сына по диагнозу: органическое поражение ЦНС, задержка моторного развития.
Родился Шабат недоношенным. После рождения малыш вместе с мамой 15 дней пролежал в больнице на искусственном вскармливании и под наблюдением врачей, но состояние мальчика не улучшалось, позже врачами были зафиксированы судороги.
Родители незамедлительно вывезли Шабата за пределы страны, где было продолжено лечение.
В первый месяц жизни мальчику был установлен первый диагноз: киста головного мозга. И снова больницы, лечение… и новый страшный диагноз, который прозвучал, как приговор - ДЦП.
Шабату всего 3 года, но на протяжении этих трех лет родители вывозят его на обследование, и мальчик мужественно проходит курсы лечения. У малыша уже заметна положительная динамика.
Для того, чтобы ребенок смог сделать самостоятельные шаги, не опираясь, ему необходимо продолжить лечение.
Шабат нуждается в срочной госпитализации в Институте медицинских технологий (г. Москва) для проведения восстановительного лечения.
Целью госпитализации - коррекция тонуса мышц, увеличение объема движений, укрепление мышц, развитие их силы и выносливости, развитие координации движения и равновесия, развитие мелкой моторики, обучение навыку самостоятельного передвижения, улучшение психоэмоционального состояния. Благодаря всем этим процедурам, он сможет на шаг приблизиться к счастливому здоровому будущему.
Стоимость курса лечения в ИМТ – 199 430 руб. Эта сумма, неподъемная для семьи Голандзия. У родителей малыша нет постоянной работы, им очень тяжело самостоятельно заниматься лечением своего ребёнка.
Благотворители, люди с большим и добрым сердцем, не будьте равнодушны к проблеме семьи Голандзия!
КБФ «Ашана» призывает каждого принять участие в спасении жизни малыша.
Вы можете помочь следующими способами:
Если вы в Абхазии:
Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс Фонда, набрав: *
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. С просьбой о помощи в Культурно-благотворительный фонд «Ашана» обратилась семья Голандзия в лечении их трехлетнего сына по диагнозу: органическое поражение ЦНС, задержка моторного развития.
Родился Шабат недоношенным. После рождения малыш вместе с мамой 15 дней пролежал в больнице на искусственном вскармливании и под наблюдением врачей, но состояние мальчика не улучшалось, позже врачами были зафиксированы судороги.
Родители незамедлительно вывезли Шабата за пределы страны, где было продолжено лечение.
В первый месяц жизни мальчику был установлен первый диагноз: киста головного мозга. И снова больницы, лечение… и новый страшный диагноз, который прозвучал, как приговор - ДЦП.
Шабату всего 3 года, но на протяжении этих трех лет родители вывозят его на обследование, и мальчик мужественно проходит курсы лечения. У малыша уже заметна положительная динамика.
Для того, чтобы ребенок смог сделать самостоятельные шаги, не опираясь, ему необходимо продолжить лечение.
Шабат нуждается в срочной госпитализации в Институте медицинских технологий (г. Москва) для проведения восстановительного лечения.
Целью госпитализации - коррекция тонуса мышц, увеличение объема движений, укрепление мышц, развитие их силы и выносливости, развитие координации движения и равновесия, развитие мелкой моторики, обучение навыку самостоятельного передвижения, улучшение психоэмоционального состояния. Благодаря всем этим процедурам, он сможет на шаг приблизиться к счастливому здоровому будущему.
Стоимость курса лечения в ИМТ – 199 430 руб. Эта сумма, неподъемная для семьи Голандзия. У родителей малыша нет постоянной работы, им очень тяжело самостоятельно заниматься лечением своего ребёнка.
Благотворители, люди с большим и добрым сердцем, не будьте равнодушны к проблеме семьи Голандзия!
КБФ «Ашана» призывает каждого принять участие в спасении жизни малыша.
Вы можете помочь следующими способами:
Если вы в Абхазии:
Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс Фонда, набрав: *
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