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Помощником Президента Абхазии по международным связям назначен Ахрик Авидзба
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13:06, 11 Июня 2020
Распоряжение об этом подписал Президент РА Аслан Бжания.
Сухум. 11 июня. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Распоряжение о назначении Ахрика Авидзба помощником Президента Абхазии по международным связям.
Сухум. 11 июня. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Распоряжение о назначении Ахрика Авидзба помощником Президента Абхазии по международным связям.
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