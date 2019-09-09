17:29, 13 Сентября 2019 65
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15:51, 12 Сентября 2019 271
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14:11, 11 Сентября 2019 413
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Погода в выходные: в субботу без осадков, в воскресенье возможен кратковременный дождь, местами дождь с грозой
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17:29, 13 Сентября 2019
Температура морской воды +25°С.
Сухум. 13 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Абхазии по-прежнему будет находиться в зоне влияния обширного Антициклона с запада. Ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье, из-за смены воздушных масс, возможен кратковременный дождь, местами дождь с грозой.
Атмосферное давление – 763 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный –1-6 м/с, местами в порывах до 11 м/с.
Температура воздуха ночью +13+18°С, днем +22+27°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и значительное – 25-105 см (1-3б).
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
В столице переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье – возможен дождь, гроза.
Температура воздуха ночью +18°С, днем +27°С.
Сухум. 13 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Абхазии по-прежнему будет находиться в зоне влияния обширного Антициклона с запада. Ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье, из-за смены воздушных масс, возможен кратковременный дождь, местами дождь с грозой.
Атмосферное давление – 763 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный –1-6 м/с, местами в порывах до 11 м/с.
Температура воздуха ночью +13+18°С, днем +22+27°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и значительное – 25-105 см (1-3б).
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
В столице переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье – возможен дождь, гроза.
Температура воздуха ночью +18°С, днем +27°С.
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