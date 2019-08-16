15:35, 16 Августа 2019
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Погода в выходные: неустойчива
15:35, 16 Августа 2019
Облачно, временами умеренный дождь, переходящий местами в ливневый дождь с грозой.
Сухум. 16 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Абхазии окажется в зоне влияния фронтов Южного циклона. Погода неустойчива. Ожидается облачность с прояснениями, временами умеренный дождь, переходящий местами в ливневый дождь с грозой.
Атмосферное давление – нестабильно.
Ветер переменный – 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +25+30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и значительное – 25-150 см (1-4б).
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
В столице облачность с прояснениями, временами дождь, дождь с грозой.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +30°С.
Сухум. 16 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Абхазии окажется в зоне влияния фронтов Южного циклона. Погода неустойчива. Ожидается облачность с прояснениями, временами умеренный дождь, переходящий местами в ливневый дождь с грозой.
Атмосферное давление – нестабильно.
Ветер переменный – 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +25+30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и значительное – 25-150 см (1-4б).
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
В столице облачность с прояснениями, временами дождь, дождь с грозой.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +30°С.
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