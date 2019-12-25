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Погода в выходные дни: в субботу ночью и утром –дождь, в воскресенье - преимущественно без осадков
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15:15, 27 Декабря 2019
В предгорьях и горах - снег с дождем, снег.
Сухум. 27 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии формирует смена циклона на антициклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу ночью и утром –дождь, в воскресенье - преимущественно без осадков. В предгорьях и горах - снег с дождем, снег.
Атмосферное давление – пониженное, медленно повышается.
Ветер слабый и умеренный - 2-7м/с.
Температура воздуха ночью + 3 +8°С, днем + 8 +13°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице облачная с прояснениями погода, в субботу, ночью и утром, и в воскресенье преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +12°С.
Сухум. 27 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии формирует смена циклона на антициклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу ночью и утром –дождь, в воскресенье - преимущественно без осадков. В предгорьях и горах - снег с дождем, снег.
Атмосферное давление – пониженное, медленно повышается.
Ветер слабый и умеренный - 2-7м/с.
Температура воздуха ночью + 3 +8°С, днем + 8 +13°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице облачная с прояснениями погода, в субботу, ночью и утром, и в воскресенье преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +12°С.
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